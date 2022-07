La imagen de un bombero sentado en el suelo y descalzo ha levantado una marea de mensajes repletos de admiración y de agradecimiento en la red social de Facebook. Se trata de una publicación de la cuenta de los bomberos del Ayuntamiento de Jaén en la que los profesionales confesaban que habían protagonizado unas jornadas duros. "Dos grandes incendios han puesto en jaque al Parque de Bomberos", explicaban.

Se trata del incendio en una nave de madera ubicada en Jaén capital (localizada en la avenida Antonio Pascual), en el que los profesionales empezaron a trabajar desde la madrugada del martes, según recoge la web del Ayuntamiento de Andalucía. Esa misma mañana, a las 11:30 horas, los efectivos tuvieron que empezar a hacer frente a las llamas localizadas en el patio de almacenaje (Smurfit Kappa) de una planta de papel en Mengíbar (Jaén). Allí se almacenaban toneladas de papel destinadas a convertirse en material de cajas de embalaje. El l fuerte viento que soplaba en la zona, junto con lo elevado de las temperaturas, llevó a que las llamas se extendiesen a gran velocidad, a pesar de la rápida intervención del propio personal de mantenimiento de la empresa, recoge Europa Pres.

A pesar de la dificultad de hacer frente a dos incendios, el Parque de Bomberos asegura que está satisfecho con el trabajo. "Como siempre, hemos dado el 'do de pecho' para salir airosos de esta situación", expresan en la citada publicación. Al mismo tiempo, han asegurado que no se han tenido que lamentar daños personal y lamentan no haber podido minimizar los daños materiales, entre los que se encuentran algunos de bienes de las familias de la zona.

"Os aseguramos que nos hemos exprimido hasta quedar exhaustos, y lo volveremos a hacer cuando vuelva a sonar la alarma. Seguimos luchando. Seguimos aprendiendo. Seguimos mejorando". La publicación ya acumula 333 comentarios. En la mayoría de ellos, los usuarios han aprovechado ese espacio para agradecer su labor al cuerpo de profesionales. "Me toca muy de cerca familiarmente, se lo que dais de vosotros....sé el sufrimiento por los demás....también por la humanidad ante todo...sois los HEROES de nuestra TIERRA", expresa uno de los mensajes.