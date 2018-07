SUPUSO SU DEBUT EN 'EL CLUB DE LA COMEDIA'

"¿Por qué me aplaudís si no me conocéis?". Así arrancaba Xosé Touriñán las primeras risas del público en su debut en El Club de la Comedia. Era la primera frase sobre las tablas del actor de la serie Fariña, que después se venía arriba con una retahíla de lo mejor de los tópicos de Galicia. A saber: el acento, el narcotráfico y, cómo no, Froilán, el orgullo de todos los gallegos como "heredero de la corona de Lugo".