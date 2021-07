El centro comercial Plaza Mayor de Málaga se convirtió durante la tarde de ayer en la comidilla de las redes sociales. La razón, un llamativo 'spot' publicitario, protagonizado por los propios empleados de la entidad, y en el que se versiona la canción 'Magia' de Álvaro Soler.

Los bailes de los operarios, así como la voz cantante, interpretada por otra empleada, ha llevado a Twitter a aplaudir y lamentar el vídeo a partes iguales. Asimismo, en las imágenes se ve buena parte de las instalaciones, así como bares y restaurantes a los que el centro comercial recomiendo ir porque "allí la vida es mucho mejor".

El anuncio se ha hecho viral en cuestión de minutos y los usuarios no han dudado en esgrimir su clásico sarcasmo, al igual que asombro, antes las imágenes. "Cobrando sentido eso de que lo mejor de Málaga son los malagueños", "yo yéndome a dormir después de ver esto, 'relajao'", "me apetece arrancarme los ojos" o "me lo he tragado dos veces entero" son algunas de las reacciones.

También, entre el repudio y el vicio por no dejar de verlo, algún que otro usuario ha querido compartirlo con su comunidad: "Si yo lo he visto, vosotros también", ha expresado, todavía incrédulo por la campaña.