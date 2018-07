El amor y cariño de un rinoceronte huérfano por su cuidadora emociona en las redes

El amor no es algo exclusivo de la raza humana, los animales también han demostrado que albergan bonitos sentimientos e incluso en el caso de Kabelo, un rinoceronte, va más allá, porque también ha sabido perdonar.

Este rinoceronte perdió a su madre a manos de unos cazadores cuando era pequeño. Fue rescatado por The Rhino Orphanage cuando lo encontraron solo en el desierto de Sudáfrica. Ellos lo recogieron y le han criado junto a otros como él. Allí ha podido establecer una conexión muy especial con su enfermera y cuidadora, Laura Ellison. "Son animales salvajes, pero tienen también capacidad para amar y perdonar", cuenta Laura.

"Los rinocerontes blancos son los más sociales de las cinco especies de rinoceronte", dijo un representante de The Rhino Orphanage, "Los rinocerontes jóvenes son muy juguetones, el compañerismo y la socialización son componentes clave en su rehabilitación".

En Laura ha encontrado a una nueva madre y juntos disfrutan de juegos, de siestas y abrazos, como puede verse en el Instagram de la cuidadora, donde la joven cuelga fotos y vídeos junto a Kabelo y otros rinocerontes a los que cuida. A sus 24 años, Laura se ha convertido en todo un fenómeno en internet por lo espectacular e inusual de las imágenes y sus miles de seguidores le animan a seguir en su lucha diaria.

En uno de los vídeos más llamativos puede verse cómo Kabelo se acuesta a dormir una siesta sobre el pecho de Laura. "Soy su almohada. Quiero mostraros lo dulces que pueden ser los rinocerontes, mi amor por ellos y mi desesperación por salvarlos. He estado con Kabelo desde su llegada al orfanato. Se encuentra muy cómodo conmigo (aunque no con el resto). Hay que entender que son animales salvajes, pero que tienen también capacidad para amar y perdonar. Los humanos mataron a su madre. La forma en que me quiere hace que tenga una sensación muy agridulce. Merecen estar con sus madres y que no interfiramos en sus vidas. Por favor, ayudadme a pelear para lograrlo", decía en el mensaje que acompañaba al vídeo.

How anyone can want to hurt them is beyond me. Obviously Kabelo would not act like this with anyone, but his capacity to love and the pure gentleness of that love will always take my breath away. And this isn't limited to Kabelo's personality, rhinos really are gentle giants. To have such power and display such tenderness, if only all humans could learn something from rhinos, we'd live in a much better world. #SaveOurRhino Un vídeo publicado por Laura Ellison (@lauraellison) el 8 de Mar de 2016 a la(s) 11:44 PST

The Rhino Orphanage fue fundado en 2012 y está situado en la provincia sudafricana de Limpopo. Ahora que Kabelo esta muy unido a su cuidadora también es muy importante para él que empiece a formar amistades con otros animales de cuatro patas para que aprenda a vivir en la naturaleza y sus cuidadores de Kabelo le han encontrado una ovejita amistosa de su tamaño. “Hemos unido recientemente a Kabelo con Lydia, uno de nuestros animales de compañía expertos”, escribieron en Facebook . Así que Lydia fue introducida a ser el nuevo mejor amigo de Kabelo hasta que pueda ser puesto con otro rinoceronte de su tamaño.