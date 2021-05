Desde el pasado 9 de mayo, fecha en la que finalizó el estado de alarma en toda España, la Comunidad de Madrid no tiene toque de queda, ni tampoco cuenta con cierre perimetral.

Además, no hay un máximo de personas que pueden formar parte de las reuniones sociales. No obstante, desde el Gobierno autonómico hacen un llamamiento pidiendo a la población que evite los encuentros en los domicilios particulares y que las reuniones no sean superiores a seis personas en los espacios abiertos.

La hostelería puede abrir hasta las 00:00 horas, pero no es posible consumir en la barra. En los interiores, puede haber hasta un máximo de cuatro personas en cada mesa, cifra que asciende a seis, si es en terraza. Además, el aforo debe ser hasta un máximo de 50 y 75% respectivamente. Pasadas las 23:00 horas, los establecimientos no pueden admitir nuevos clientes

Los comercios pueden abrir hasta las 23:00 horas, como los gimnasios. En el caso de las casas de apuestas, pueden abrir hasta las 00:00 horas.

Respecto a los confinamientos por zonas básicas de salud, en total hay actualmente 11 cerradas. Estas son las zonas afectadas:

- Leganés Norte (Leganés)

- Daroca (distrito de Ciudad Lineal, Madrid)

- General Fanjul (Latina, Madrid)

- Castelló (Salamanca, Madrid)

- Barajas (Barajas, Madrid)

- Chopera (Arganzuela, Madrid)

- Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes)

- Las Ciudades (Getafe)

- Las Margaritas (Getafe)

- Majadahonda (Majadahonda)

- La Princesa (Móstoles)

Mapa de las zonas restringidas

Para saber qué lugares de la Comunidad de Madrid tiene la movilidad restringida, puedes consultar este mapa. Encima de él se puede localizar diferentes puntos para ver si están bajo estas restricciones.

Las zonas que están afectadas se encuentran en color rojo. Pero si quieres obtener más precisión, puedes escribir el nombre de la calle para saber si está confinada. Para ello, tienes que escribir el nombre en el buscador del mapa y, si añades el municipio al que pertenece, se acotará más la búsqueda.

Si navegas con la app de laSexta, recuerda puedes hacer zoom usando '+' y '-' para buscar la calle o zona que desees.