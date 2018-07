"Yo no te creo": 'La Tribuna de Cartagena' publica los datos personales de la víctima de 'La Manada'

"Yo no te creo". Bajo este titular, el medio 'La Tribuna de Cartagena' no ha dudado en publicar en un articulo el rostro de la víctima y una fotografía sensible del vídeo del sumario en el momento de la violación. En el texto también se pueden apreciar horribles frases acusatorias: "No echaste a correr ni pediste auxilio porque ibas a lo que ibas, a pegarte una pasada de orgía y desenfreno con cinco desconocidos".

Además, Josele Sánchez, director de 'La Tribuna de Cartagena' ha apoyado a su compañero con otro artículo: "No es que no crea que fuiste violada, tampoco creo que sufrieras abuso y también estoy convencido de que disfrutaste con la orgía". En una entrevista telefónica, Sánchez ha afirmado que discrepa con la sentencia "cuando ha calificado como abusos sexuales lo que se produjo".

Sánchez ha contado que no defiende a 'La Manada', a los que ha calificado de bastardos, y ha asegurado: "Lo que recoge el vídeo en absoluto demuestra que ella hiciera nada parecido a 'no es no'". La policía es consciente de estas publicaciones y ya ha remitido un informe al juez sobre los datos de la víctima revelados en 'Forocoches'.

La divulgación de imágenes de la víctima podría constituir un delito por vulneración de su intimidad. "Sería un delito de descubrimiento y revelación de secretos, pero habría que determinar cómo se ha gestionado toda esta información", ha apuntado el magistrado Joaquim Bosch en el programa Al Rojo Vivo.

Un delito con penas de hasta cinco años de cárcel. El director de 'La Tribuna de Cartagena' ha asegurado que no descarta en algún momento publicar el vídeo íntegro.