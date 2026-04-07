De vivir en la miseria a la calle: desahucian a diez personas de unos "trasteros" en Vallecas para darles uso turístico

El contexto Diez personas han sido desahuciadas este martes de unas infraviviendas en Madrid. El nuevo dueño del local ha conseguido echarlos y, según los inquilinos, pretende darles ahora un uso turístico.

Diez personas que vivían en condiciones precarias en infraviviendas en Madrid han sido desahuciadas. Pagaban 300 euros mensuales por pequeñas habitaciones ilegales en un local que el nuevo propietario planea destinar al turismo. A pesar de la intervención de medio centenar de activistas, la policía logró desalojar a los inquilinos del barrio de Vallecas, quienes salieron con pocas pertenencias y sin un lugar adonde ir. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que el desalojo busca un uso turístico del espacio. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido investigar y ofrecer recursos sociales.

Vivían ya en la miseria, en pequeñas habitaciones ilegales construidas en un local, pagando 300 euros al mes y, ahora, están en la calle. Estas diez personas han sido desahuciadas este martes de esas infraviviendas en Madrid. El nuevo dueño del local ha conseguido echarlos y, según los inquilinos, pretende darles ahora un uso turístico.

Medio centenar de activistas han intentado parar el desalojo. Pese a su resistencia, la policía ha conseguido sacar, una a una, a las cinco personas que quedaban en estos locales en el barrio madrileño de Vallecas. En total, nos dicen, vivían más de diez.

Se iban con apenas unas cuantas bolsas, carritos y maletas. Al ser preguntado por qué le parece lo que les han hecho, una persona que ha tenido que abandonar el local lamenta: "mal, pero qué le vamos a hacer". "Me han preguntado si tengo algún sitio donde ir y les he dicho que no, que no tengo ningún lugar", ha indicado otro.

En el vídeo que acompaña esta noticia, se puede ver por dentro una de las ocho pequeñas viviendas desalojadas. Unos diez metros cuadrados, donde una de estas personas que han echado vivía en una situación miserable.

A algunas de las diez personas desalojadas se las alquilaban con contratos como vivienda, aunque según una orden judicial se trataba de locales de hospedaje. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que los han echado para darle un uso turístico. Su nuevo propietario dice que valora esa opción, aunque todavía no lo ha decidido. "Nos expulsan, están reconfigurando la concentración de nuestros barrios", denuncian los vecinos.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que van a investigar la situación de estos locales. También ha asegurado que ofrecerá recursos sociales. Aunque las personas que se han quedado este miércoles en la calle, según han indicado a laSexta, no parecían disponer de demasiadas opciones.