El papel fundamental de las ONG para que los migrantes de Ceuta no mueran de hambre: así se coordinan ante una emergencia

Los detalles Están acostumbradas a actuar en grandes crisis, como en Sudán o Congo, y ahora se han organizado para atender a quienes lo necesitan en la ciudad autónoma, donde es difícil encontrar lugares en los que poder levantar los centros de atención.

Ante emergencias humanitarias, las ONG activan protocolos rápidamente. Inicialmente, despliegan un "Equipo motor" compuesto por profesionales especializados, según María Tejada de ACCEM. Luego, un segundo grupo maneja la logística y coordinación, adaptándose a cada crisis, ya que las condiciones varían. Por ejemplo, en Ceuta, la falta de espacio y recursos dificulta establecer centros de atención y alojar al personal. La logística es compleja, incluso transportar vehículos desde la península. Además, las redes sociales complican la situación con desinformación, como rumores sobre comida envenenada. Actualmente, ACCEM atiende a 1.200 subsaharianos en Ceuta.

Ante cualquier emergencia humanitaria, las ONG tienen protocolos que se activan casi de inmediato. Lo primero es poner en marcha lo que ellos denominan al 'Equipo motor", que son "profesionales que están especializados en este tipo de situaciones", tal y como indica María Tejada, responsable de Comunicación de ACCEM.

Tras ellos, hay otro segundo anillo que se encargará de la logística y la coordinación. Sin embargo, reconocen que cada crisis es diferente y tienen que adaptarse al entorno. "No es lo mismo poder atender a las personas en un sitio donde los puntos de agua son accesibles que en otro donde no lo son y tienes que buscar la manera de que a lo mejor te llegue un camión cisterna o donde necesitas que la luz llegue con un generador", señala Tejada.

Ceuta, por ejemplo, es un lugar pequeño, donde es difícil encontrar lugares en los que poder levantar los centros de atención. Además, las plazas hoteleras para el descanso de sus trabajadores son también escasas. Incluso a nivel logístico, algo tan sencillo como meter una simple furgoneta alquilada en Ceuta es una tarea harto complicada. "Nosotros intentamos coger vehículos que tenemos en propiedad, que pueden estar en cualquier punto de España, y llevarlos hasta Algeciras para poder cruzar y así poder atender la emergencia", subraya al respecto la responsable de Comunicación de ACCEM.

Las redes sociales en las últimas crisis, reconocen, están haciendo mucho daño en una situación ya de por sí delicada. "Decían que la comida que se estaba dando estaba envenenada, por lo que la gente no come", denuncia María Tejada.

En estos momentos, ACCEM atiende a 1.200 subsaharianos que salieron de la playa del Trampolín a un centro de Loma Margarita.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.