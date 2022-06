La OMS indicó ayer que en lo que va de 2022 se han registrado en África 70 muertes por viruela del mono. En el actual brote en países no endémicos, la enfermedad no ha causado hasta ahora ningún deceso, lo que se podría explicar por el hecho de que no circula en grupos de riesgo, según la jefa de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, que no obstante advirtió de que si el virus entra en grupos vulnerables, podría ganar en severidad. EFE