El Ministerio de Sanidad va a comprar vacunas para hacer frente al brote de viruela del mono que afecta a casi 60 personas en nuestro país. Así se lo han confirmado fuentes del Ministerio a laSexta, que han precisado que llegarán a España en poco tiempo tras haber alcanzado un acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya se lo ha comunicado a las comunidades en el Consejo Interterritorial, y dará más detalles en la rueda de prensa que se producirá al finalizar el encuentro.

Este martes, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, manifestaba que por el momento no se ha planteado la posibilidad de vacunar contra la viruela a los menores de 40 años para controlar la incidencia de la viruela del mono. "En estos momentos no estamos en esa fase", ha asegurado Rodríguez al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la posible vacunación de los menores de 40 años, que no tienen ninguna protección contra la viruela.

Las vacunas de la viruela dejaron de aplicarse en 1980 cuando se consideró que la variante humana ya había sido erradicada.