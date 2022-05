La Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntaba este domingo que la viruela del mono supone un "riesgo moderado" para la salud pública global, después de que se hayan detectado casos en países donde esta enfermedad no es endémica. El riesgo, no obstante, podría volverse alto si el virus "aprovecha la oportunidad de establecerse como un patógeno humano y se extiende a grupos con mayor riesgo de enfermedad grave, como niños pequeños y personas inmunodeprimidas", ha advertido no obstante la organización. Reuters