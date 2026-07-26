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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

España, en llamas

Barcones tilda de "monstruo" al incendio de Madrid, Ávila y Toledo: "Tiene un perímetro de 67.000 hectáreas, 280 kilómetros"

¿Qué ha dicho? La secretaria general de Protección Civil ha alertado de la opción de que el fuego de Ávila se una al de Madrid o al de Toledo. "Se trabaja para evitar que tengan una conexión completa", dice.

Virginia Barcones
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Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, ha hablado de la evolución de los incendios que tienen en vilo a la Comunidad de Madrid, a Ávila y a Toledo. "El trabajo que se está haciendo es contener ese perímetro inmenso de 67.000 hectáreas, 280 kilómetros".

"Este fuego es un monstruo que vamos conteniendo, gracias a esta ventana que está dando la meteorología y a los servidores públicos", ha explicado Barcones.

En ese sentido, la premisa es clara: "Se trabaja en evitar que los incendios tengan una conexión completa. El de Ávila va a intentar conectar con el de Toledo y es lo que van a evitar los equipos de extinción".

"Es lo que intenta el fuego, uno de nueva generación que evoluciona conforme a la emergencia climática", expone la secretaria general de Protección Civil.

Por su parte, Barcones ha alabado la responsabilidad de la ciudadanía: "En un momento de angustia, en el que ven peligrar sus pueblos, cumplen con las instrucciones de la dirección de la emergencia que buscan como único objetivo garantizar su seguridad".

"Son miles y miles de personas las que han tenido que abandonar sus hogares y sus pueblos. El principal objetivo se está cumpliendo, que es que a nadie le pase nada", ha continuado.

Al respecto, ha hablado de "dos claves" a tener en cuenta: La primera es que cuando se dice que hay que evacuar hay que evacuar. La segunda es informarse por los canales oficiales, la desinformación en emergencias puede tener consecuencias".

Barcones confirma que se ha activado el sistema Copérnico a lo largo de la mañana: "Es un incendio muy preocupante y que tiene a su disposición todos los medios disponibles".

"Estamos en riesgo extremo de incendios. Hay que evitar cualquier conducta que pueda generar uno nuevo. Lo verdaderamente importante es apagarlo. Estamos haciendo todo lo posible para acabar cuanto antes con esta situación", ha concluido.

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