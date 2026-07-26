Barcones tilda de "monstruo" al incendio de Madrid, Ávila y Toledo: "Tiene un perímetro de 67.000 hectáreas, 280 kilómetros"

¿Qué ha dicho? La secretaria general de Protección Civil ha alertado de la opción de que el fuego de Ávila se una al de Madrid o al de Toledo. "Se trabaja para evitar que tengan una conexión completa", dice.

Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, ha abordado la situación de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, señalando que el trabajo se centra en contener un perímetro de 67.000 hectáreas. Destacó la importancia de evitar que los incendios se conecten, especialmente entre Ávila y Toledo, un desafío agravado por la emergencia climática. Barcones elogió la responsabilidad ciudadana en seguir las instrucciones de evacuación, subrayando que el objetivo principal es garantizar la seguridad. También enfatizó la necesidad de informarse por canales oficiales y confirmó la activación del sistema Copérnico para gestionar este incendio preocupante. Finalmente, instó a evitar conductas que puedan generar nuevos fuegos, resaltando el riesgo extremo de incendios.

Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, ha hablado de la evolución de los incendios que tienen en vilo a la Comunidad de Madrid, a Ávila y a Toledo. "El trabajo que se está haciendo es contener ese perímetro inmenso de 67.000 hectáreas, 280 kilómetros".

"Este fuego es un monstruo que vamos conteniendo, gracias a esta ventana que está dando la meteorología y a los servidores públicos", ha explicado Barcones.

En ese sentido, la premisa es clara: "Se trabaja en evitar que los incendios tengan una conexión completa. El de Ávila va a intentar conectar con el de Toledo y es lo que van a evitar los equipos de extinción".

"Es lo que intenta el fuego, uno de nueva generación que evoluciona conforme a la emergencia climática", expone la secretaria general de Protección Civil.

Por su parte, Barcones ha alabado la responsabilidad de la ciudadanía: "En un momento de angustia, en el que ven peligrar sus pueblos, cumplen con las instrucciones de la dirección de la emergencia que buscan como único objetivo garantizar su seguridad".

"Son miles y miles de personas las que han tenido que abandonar sus hogares y sus pueblos. El principal objetivo se está cumpliendo, que es que a nadie le pase nada", ha continuado.

Al respecto, ha hablado de "dos claves" a tener en cuenta: La primera es que cuando se dice que hay que evacuar hay que evacuar. La segunda es informarse por los canales oficiales, la desinformación en emergencias puede tener consecuencias".

Barcones confirma que se ha activado el sistema Copérnico a lo largo de la mañana: "Es un incendio muy preocupante y que tiene a su disposición todos los medios disponibles".

"Estamos en riesgo extremo de incendios. Hay que evitar cualquier conducta que pueda generar uno nuevo. Lo verdaderamente importante es apagarlo. Estamos haciendo todo lo posible para acabar cuanto antes con esta situación", ha concluido.

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