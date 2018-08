Un vídeo cantando con su padre: el emotivo homenaje de la hija de Elvis Presley en el 41 aniversario de su muerte

La hija del 'Rey del Rock', Lisa Marie Presly ha publicado un versión de la mítica canción de Elvis Presly 'Where No One Stands Alone'. En el vídeo vemos como fusiona la voz de su padre junto a la de ella y lo largo de los casi cuatros minutos de duración aparecen imágenes de los recuerdos más personales de la familia. Lisa perdió a su padre cuando tenía tan solo nueve años.

Elvis Presly falleció el 16 de agoto de 1977. Fue su pareja, Ginger Alden quien lo encontró desplomado en el baño de su mansión en Memphis, Tenesee. Tenía 42 años.

La causa de la muerte sigue siendo un misterio aunque los médicos explicaron que se trataba de un paro cardíaco. En un principio relacionaron su fallecimiento con el abuso de medicamentos y drogas.

El vídeo es un emotivo homenaje 41 años después de su muerte.