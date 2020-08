El conflicto entre Isabel y Vicenta, dos vecinas de Valencia, saltó a la televisión nacional tras un reportaje sobre conflictos vecinales. Ambas mujeres se denunciaban entre ellas por agresiones, amenazas de muerte, insultos e incluso lanzamiento de heces y orina. Una situación que provocó que Isabel saliera al rellano cubierta por bolsas de basura para evitar que Vicenta le arrojara productos químicos, una imagen muy difundida en redes sociales.

Espejo Público también recogió el intercambio de denuncias y dio voz a las ya conocidas vecinas de Valencia. Ahora, después de que la Justicia diera finalmente la razón a Isabel, su hijo explica en Twitter el "infierno" que sufrieron en casa y revela lo que se escondía detrás de ese meme. "Nuestra vecina nos hizo la vida imposible para que nos fuéramos del piso, nos atemorizaba cada día. Ver a tu madre al límite de la cordura día sí y día también es algo que por desgracia sé. Mi madre luchó cada día por mantenernos a salvo a mi hermano y a mí", afirma el joven en un extenso hilo en su perfil de Twitter.

"Mi infancia estuvo condicionada desde muy pequeño por los sucesos que tanto se han dado a conocer en la TV. Sin embargo, me dolió en el alma que se ridiculizara así a mi madre y se formará un circo. No se dio a entender el miedo que pasábamos cada día, en nuestra propia casa", añade el hijo de Isabel, que también relata algunas de las agresiones que sufrieron por parte de Vicenta. "Recuerdo un día por la mañana que mi madre volvía de comprar y la vecina se le abalanzó y empezó a arañarle la cara. Mi madre pedía auxilio en medio del rellano, mientras yo la oía a través de la puerta. No podía parar de llorar y de sentirme impotente. Tenía 7 años".

En relación al meme sobre su madre y las bolsas de basura, el joven añade: "Sé que se ha hecho mucha burla con el tema de las bolsas de basura. A simple vista, puedo entender que pueda parecer divertido y que quede bien como disfraz de Halloween o de Carnaval. Pero imaginaos que a vuestra madre le tiran orines, lejía, productos químicos. Te puedes quedar ciego o tener problemas serios de visón. Mi madre tenía un miedo atroz, nunca lo mostraba".

Explica que la familia tenía otro piso al que se podrían haber marchado, pero su madre no quería que una vecina le obligara a irse de su hogar. "El piso en el que vivíamos era de mis abuelos y ella se había criado aquí, era su casa". El hijo de Isabel asegura que tanto su hermano como él también fueron víctimas de su vecina. "Imaginaos a un chaval de 7 años y a su hermano de 3 años, donde cada día salía tu vecina con un cuchillo o un cubo de lejía a decirte que iba a matar a tu madre. Que en un descuido la iba a tirar por las escaleras, que se andara con ojo por la calle". No fue la única agresión que sufrieron por parte de sus vecinos.

Reconoce que le ha costado mucho sacar esta historia a la luz por "vergüenza", pero insiste en que es necesario que se conozca "la historia completa". "Demasiadas denuncias, demasiado dinero invertido en abogados y en todo el circo mediático. Al final, la gente se queda con la parte graciosa de la historia (que al final es la que dieron los medios) y no se intenta ver más allá. Asumo que mi madre es un meme nacional y no me importa. Me duele cuando la gente se burla de ella, pero entiendo que no lo hacen con maldad", añade el hijo de Isabel, que también ha compartido una imagen actual junto a su madre.