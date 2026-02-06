El duro testimonio de un vecino de Grazalema desalojado: "Se ha inundado mi supermercado y mi casa está arriba; es una pesadilla"

Antonio, quien ha pasado la noche lejos de su casa, ha contado en una conexión en Al Rojo Vivo cómo fue el momento en el que comenzó a ver entrar el agua en el sótano de su comercio, que es su fuente de ingresos.

Antonio es uno de los vecinos de Grazalema que, tras ser desalojados del pueblo, han pasado la noche en distintos hoteles y alojamientos turísticos de Ronda. El hombre, que tenía un supermercado en la zona baja del pueblo, ha contado que "está todo inundado".

"Nosotros tenemos el almacén en el sótano, el supermercado en la planta baja y vivimos en la planta de arriba. El agua empezó a entrar por el sótano, y aunque lo teníamos preparado con unas bombas para que cuando hubiera una arqueta o saliera agua la expulsase a la calle, empezó a entrar muchísima agua, más de la que las bombas podían echar a la calle", ha relatado, tras lo que ha destacado que nunca ha visto nada parecido.

"Nunca en mi vida he visto algo así, porque Grazalema es un pueblo que está preparado y ha visto llover mucho, porque es uno de los pueblos donde más llueve de toda España, pero esa precipitación de 600 litros de agua en un día no se había visto jamás, y no había forma de quitar ese agua, ni de achicar casas, porque salía muchísima por todos los sitios", ha lamentado.

Así, el hombre ha expresado que está viviendo "una pesadilla" y unas horas "muy duras", aunque ha subrayado que "lo principal es que no ha habido daños personales" y están "todas las familias juntas". "Pero luego están los daños materiales, porque hemos tenido que dejar nuestras viviendas, que son nuestras vidas, y nuestra economía. Es muy duro dejar eso, pero tenemos la esperanza de que cuando termine todo este episodio termine, Grazalema siga donde está y podamos volver a nuestras casas", ha manifestado Antonio, quien ha querido dar las gracias "al pueblo de Ronda y a todos los pueblos de alrededor por la ayuda".

