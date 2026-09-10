Ahora

No constan españoles a bordo

Al menos cinco muertos y 86 desaparecidos al incendiarse un ferry en Filipinas en el que viajaban 134 personas

Los detalles Según ha informado la Guardia Costera, las cifras de víctimas son preliminares y podrían variar con el paso de las horas. Los accidentes marítimos en el país se cobran cada año decenas de vidas.

Ferry incendiado en Filipinas Ferry incendiado en FilipinasAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Al menos cinco personas han muerto en el incendio de un barco cerca del municipio de Corón, en las islas Calamianes situadas al oeste de Filipinas, en un suceso que deja además de momento un total de 86 desaparecidos.

Así ha informado de ello Noemie Cayabyab, portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, en declaraciones recogidas por 'GMA': "Tenemos cinco víctimas mortales y 43 personas rescatadas".

"Las operaciones de búsqueda y rescate prosiguen", ha indicado Cayabyab, que indica que, en base al manifiesto que se les ha entregado, en el ferry viajaban "un total de 134 personas": "Estamos tratando de localizar e identificar a otras 86".

En concreto, la portavoz ha detallado que en la embarcación viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes.

En ese sentido, Cayabyab ha advertido de que las cifras de desaparecidos y muertos son preliminares y que "pueden cambiar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate".

En ese sentido, las autoridades han confirmado que a bordo del ferry incendiado había turistas extranjeros, sin aclarar las nacionalidades e identidades al menos por el momento. Según señala EFE, no hay constancia de españoles afectados.

Según ha señalado la Guardia Costera, el incidente tuvo lugar en aguas cercanas a unos 2,2 kilómetros al noreste del barrio de Marcilla, en el extremo suroriental de la isla Busunuaga.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas. La mayoría de ellas están causadas por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

En enero, 66 personas murieron al hundirse un ferry que transportaba a más de 350 pasajeros a la isla de Jolo, en la región meridional de Mindanao.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial fue en 1987, cuando murieron 4.341 personas al zozobrar el transbordador Doña Paz después de colisionar con un petrolero.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos, a Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de "convocatorias" para entrar en Ceuta
  2. Trabas por el idioma, saturación de la Policía y falta de papeles: Más Vale Tarde acompaña a la madre de Ali a denunciar el disparo con perdigones en Ceuta
  3. 5.000 euros a cambio de un voto: Trump ofrece dinero si su partido gana las elecciones de término medio
  4. Huelga indefinida desde el 14 de octubre en todos los niveles educativos no universitarios de Madrid
  5. De resolver uno de los enigmas matemáticos del milenio a matarnos a todos en 2030: las dos vertientes de la IA
  6. La entrevista completa de Marc Giró a Carmen Maura, madrina de Cara al Show: "Afortunadamente, ahora hay muchas chicas dirigiendo cine"