Al menos cinco muertos y 86 desaparecidos al incendiarse un ferry en Filipinas en el que viajaban 134 personas

Los detalles Según ha informado la Guardia Costera, las cifras de víctimas son preliminares y podrían variar con el paso de las horas. Los accidentes marítimos en el país se cobran cada año decenas de vidas.

Un incendio en un barco cerca de Corón, en las islas Calamianes, Filipinas, ha dejado al menos cinco muertos y 86 desaparecidos, según Noemie Cayabyab, portavoz de la Guardia Costera. Del total de 134 personas a bordo, 43 han sido rescatadas. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, y las cifras de desaparecidos podrían cambiar. Entre los pasajeros había turistas extranjeros, aunque no se han confirmado nacionalidades. Los accidentes marítimos en Filipinas son comunes debido a condiciones climáticas adversas y fallos en la seguridad. En enero, un ferry se hundió causando 66 muertes.

Al menos cinco personas han muerto en el incendio de un barco cerca del municipio de Corón, en las islas Calamianes situadas al oeste de Filipinas, en un suceso que deja además de momento un total de 86 desaparecidos.

Así ha informado de ello Noemie Cayabyab, portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, en declaraciones recogidas por 'GMA': "Tenemos cinco víctimas mortales y 43 personas rescatadas".

"Las operaciones de búsqueda y rescate prosiguen", ha indicado Cayabyab, que indica que, en base al manifiesto que se les ha entregado, en el ferry viajaban "un total de 134 personas": "Estamos tratando de localizar e identificar a otras 86".

En concreto, la portavoz ha detallado que en la embarcación viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes.

En ese sentido, Cayabyab ha advertido de que las cifras de desaparecidos y muertos son preliminares y que "pueden cambiar a medida que continúan las operaciones de búsqueda y rescate".

En ese sentido, las autoridades han confirmado que a bordo del ferry incendiado había turistas extranjeros, sin aclarar las nacionalidades e identidades al menos por el momento. Según señala EFE, no hay constancia de españoles afectados.

Según ha señalado la Guardia Costera, el incidente tuvo lugar en aguas cercanas a unos 2,2 kilómetros al noreste del barrio de Marcilla, en el extremo suroriental de la isla Busunuaga.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas. La mayoría de ellas están causadas por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

En enero, 66 personas murieron al hundirse un ferry que transportaba a más de 350 pasajeros a la isla de Jolo, en la región meridional de Mindanao.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial fue en 1987, cuando murieron 4.341 personas al zozobrar el transbordador Doña Paz después de colisionar con un petrolero.

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