Los poco más de 100 habitantes de El Centenillo (Jaén), no pueden hablar de otra cosa. El altar de su iglesia ha sido el escenario de un video sexual protagonizado por un hombre y una mujer. El vídeo se ha convertido en la comidilla del pueblo, incluso para los que afirman que "no lo han visto". "Esto se habla y se dice. Ha sido muy fuerte la verdad", señala un camarero del pueblo.

Los vecinos de la localidad han mostrado su indignación por la difusión del vídeo: "Es que la cuestión es que no es cotilleo, es que yo he visto un vídeo", "Es fuerte que lleguen a su iglesia y vean que han machado eso, porque eso es muy fuerte, muy feo", "Yo vi un poquillo, no quise ver más daba cosa verlo, es que era muy fea la situación", aseguran distintos vecinos del municipio.

Pese a su indignación, todos lo han visto porque llegó a través del chat de padres del colegio: "Se empezó a pasar a uno a otro y esto ya sabes que es una cadena", apunta otro ciudadano de El Centenillo. Pero ahora, casualmente, nadie tiene ese vídeo.

En el pueblo no hay rastro del párroco y tampoco hay respuesta del obispado de Jaén.

Un municipio de poco más de 100 habitantes, en el que se ha montado un buen cirio.