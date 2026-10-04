Vecinos de Barcelona intentan volver a la normalidad tras los estragos de un temporal con lluvias de récord: "Hemos perdido todo"

El contexto Solo en la provincia la lluvia torrencial ha dejado más de 200 litros este fin de semana provocando desbordamientos en ríos como el Llobregat o el Muyent.

En L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, las intensas lluvias causaron estragos, inundando viviendas y dejando a vecinos atrapados. Los Bomberos rescataron a personas sobre los techos de vehículos tras una noche de desolación. El temporal, con lluvias récord, dejó dos fallecidos y un desaparecido en la provincia. En Barcelona, las precipitaciones superaron los 200 litros, provocando desbordamientos en ríos como el Muyent. En San Adriá del Besós, la situación mejoró lentamente el domingo. En Girona, el panorama fue similar, con calles anegadas y alerta por crecida del río, manteniendo la alerta naranja hasta el lunes al mediodía.

Ver cómo jarreaba de madrugada en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, y el nivel que alcanzó el agua ayuda a entender mejor la noche que han pasado estos vecinos. "Esto es de casa de mis padres. Hemos perdido todo. En el parking está la moto, los dos coches...", cuenta una de ellas.

En los bajos tuvieron que pedir ayuda al verse sorprendidos por el agua. "Se nos llenó la casa. Recurrimos a los vecinos de arriba que nos dieron una mano arriba", cuenta otra. Los Bomberos tuvieron que rescatar a un grupo de personas que habían quedado atrapadas y se encontraban sobre el techo de los vehículos.

La desolación es mayúscula después de un temporal histórico con lluvias de récord y que ha dejado dos fallecidos y una persona desaparecida en la provincia.

Solo en la provincia de Barcelona la lluvia torrencial dejaba entre el sábado y el domingo más de 200 litros provocando desbordamientos en ríos como el Muyent y en Vilanova del Vallès todavía hacen balance del daño en las casas cercanas a ese río-

Por su parte, en San Adriá del Besós amanecían el domingo con una gigantesca balsa que según avanzaba la mañana iba permitiendo el paso, retirar los coches atrapados y sacar el agua de ellos.

Peligro extraordinario en Girona

Los vecinos se recuperan allí de un fin de semana muy complicado: achicando agua y limpiando sus casas desde las cinco de la madrugada del domingo. "Mucho miedo porque a las dos y media, tres, empezó a llover con una fuerza impresionante", cuenta una vecina.

En Blanes, Girona, más de los mismo, con varios metros de agua anegando calles por las que los vecnos paseaban todavía sin creérselo. "Ha habido más de un metro de agua", cuentan. "Agua hasta la cintura, los desagües llenos de suciedad...", agregan.

En esta provincia a última hora del domingo había peligro extraordinario por la posible crecida del río y seguirá habiendo lluvias torrenciales este lunes, con una alerta naranja hasta las 12.00 horas.

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