Muere un maquinista que trabajaba para una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud, Zaragoza

Un trabajador de una subcontrata de Adif, de unos 60 años, falleció en la estación de AVE de Calatayud, Zaragoza, en un posible accidente laboral. El suceso ocurrió a las 6:00 horas del sábado mientras operaba una máquina de gran tonelaje. Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, expresó sus condolencias a la familia y compañeros del fallecido. Se investiga si un movimiento extraño de la máquina fue causa o consecuencia del deceso. La autopsia determinará si fue un accidente laboral traumático o no traumático. Este sería el tercer fallecimiento laboral en 72 horas.

Un hombre de unos 60 años, trabajador de una subcontrata de Adif, ha fallecido este sábado en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza), un deceso que se investiga como posible accidente laboral, según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press.

El suceso se ha producido a primera hora de este sábado, sobre las 6:00 horas, cuando el hombre, integrante de una brigada de mantenimiento de la empresa Azvi, encargada de labores de mantenimiento en la línea de AVE Madrid-Barcelona, manejaba una máquina de gran tonelaje y se ha desplomado.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha mostrado en nombre del sindicato sus condolencias y solidaridad con la familia y compañeros del fallecido en declaraciones a Europa Press.

Según le han trasladado, "la máquina ha hecho un movimiento extraño" y está por determinar si ha sido consecuencia del fallecimiento o ha ocurrido de manera previa al deceso de este trabajador de unos 60 años y con experiencia en la tarea.

A la espera de lo que determine la autopsia, la muerte del trabajador se investiga en principio como accidente laboral por haber ocurrido durante su jornada de trabajo. De hecho, la máquina con la que trabajaba ha quedado precintada.

"Si la causa del fallecimiento hubiera sido un infarto, se consideraría un accidente no traumático y si se hubiera debido a otro tipo de cuestión, sería un accidente traumático", ha señalado Clarimón al respecto, a lo que ha añadido: "Estaríamos hablando de la tercera persona fallecida en el trabajo en 72 horas".

