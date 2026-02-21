Ahora

Posible accidente laboral

Muere un maquinista que trabajaba para una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud, Zaragoza

Los detalles El hombre, de unos 60 años, manejaba una máquina de gran tonelaje cuando se ha desplomado. Ahora, el deceso se investiga como posible accidente laboral.

Imagen de archivo de la estación de CalatayudImagen de archivo de la estación de CalatayudEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de unos 60 años, trabajador de una subcontrata de Adif, ha fallecido este sábado en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza), un deceso que se investiga como posible accidente laboral, según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press.

El suceso se ha producido a primera hora de este sábado, sobre las 6:00 horas, cuando el hombre, integrante de una brigada de mantenimiento de la empresa Azvi, encargada de labores de mantenimiento en la línea de AVE Madrid-Barcelona, manejaba una máquina de gran tonelaje y se ha desplomado.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha mostrado en nombre del sindicato sus condolencias y solidaridad con la familia y compañeros del fallecido en declaraciones a Europa Press.

Según le han trasladado, "la máquina ha hecho un movimiento extraño" y está por determinar si ha sido consecuencia del fallecimiento o ha ocurrido de manera previa al deceso de este trabajador de unos 60 años y con experiencia en la tarea.

A la espera de lo que determine la autopsia, la muerte del trabajador se investiga en principio como accidente laboral por haber ocurrido durante su jornada de trabajo. De hecho, la máquina con la que trabajaba ha quedado precintada.

"Si la causa del fallecimiento hubiera sido un infarto, se consideraría un accidente no traumático y si se hubiera debido a otro tipo de cuestión, sería un accidente traumático", ha señalado Clarimón al respecto, a lo que ha añadido: "Estaríamos hablando de la tercera persona fallecida en el trabajo en 72 horas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La izquierda, ante su segunda cita clave en una semana: Sumar se reúne para su refundación con la notada ausencia de Yolanda Díaz
  2. Trump, cabreado y contra todos tras su peor derrota desde su regreso a la Casa Blanca por sus aranceles ilegales
  3. Detenido un hombre acusado de asesinar a su mujer y herir de gravedad a su suegra en Sarriguren (Navarra)
  4. Sin placa ni pistola, pero tampoco retirada de medallas: la jubilación del exDAO le libra de sanciones internas por su presunta violación
  5. El expríncipe Andrés se sitúa en octavo lugar en la línea sucesoria de la corona británica: el Gobierno se plantearía cómo eliminarlo
  6. La familia del joven ingresado en Tailandia consigue el dinero para su repatriación médica: Adrián volverá a casa la próxima semana