Varios taxistas acorralan a otro en Benidorm y le propinan una brutal paliza: pensaban que trabajaba de forma ilegal

Varios taxistas de Benidorm acorralaron y dieron una brutal paliza a otro de Barcelona. Los hechos ocurrieron en plena madrugada, cuando los conductores de Benidorm se acercaron a la víctima y comenzaron a darle golpes por todo el cuerpo y patadas en la cabeza.

Según los taxistas, pensaban que el otro conductor estaba trabajando de manera ilegal. Sin embargo, la realidad es que la víctima de la agresión estaba llevando a una pareja de turistas desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona hasta Benidorm, ya que habían cancelado su vuelo a Alicante, y la compañía aérea les había pagado un taxi a Barcelona en compensación. El taxista agredido se encuentra bajo control.

Desde el perfil de X de 'Élite Taxi Barcelona' han querido denunciar "públicamente la salvaje agresión" que ha sufrido uno de sus compañeros. "Nuestro compañero, que transportaba clientes de forma totalmente legal desde el aeropuerto de Barcelona, fue brutalmente atacado por varios taxistas locales en un acto de violencia cobarde, ruin y absolutamente intolerable", han expresado.

Así, han pedido "que las asociaciones de Benidorm actúen de inmediato, que identifiquen a estos cobardes, los expulsen de las emisoras, y tomen todas las medidas necesarias para limpiar el sector de gentuza como esta".

"No se puede permitir que haya individuos tan violentos y miserables atacando a compañeros que simplemente trabajan de forma digna. Esta escoria no representa al taxi: lo ensucia, lo hunde y lo deshonra", han manifestado, tras lo que han exigido a "las autoridades una respuesta rápida y contundente", y han expresado su "solidaridad y apoyo absoluto" a su compañero agredido. "No vamos a permitir ni una sola agresión más", han concluido.