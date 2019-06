Una joven sufre la brutal picadura de una carabela portuguesa en Murcia

Una joven de 22 años permanece ingresada en el Hospital Virgen de la Arrixaca tras sufrir una terrible picadura por parte de una carabela portuguesa mientras se bañaba en la playa de Puntas de Calnegre, en Lorca, que le produjo graves heridas, según informa 'La Opinión de Murcia'.

Según el relato de la joven, al entrar en el mar sintió una fuerte picadura cuando apenas se había metido en el agua hasta las rodillas y, al agacharse, el ejemplar de altamente tóxico se le enganchó con los tentáculos al hombro, produciéndole importantes lesiones en esta zona, en la espalda y el brazo.

"Todo ocurrió en décimas de segundo", explicó la afectada al citado diario, "tenía todas las zonas en las que me había tocado la carabela hinchada, tenía un bulto enorme".

"Me quemaba la piel", aseguró la chica, "me quería morir, me puse a gritar como una loca". Una amiga que la acompañaba acertó a retirar la carabela con una aleta de buceo, y fue entonces cuando ambas reconocieron al ejemplar venenoso como a una carabela.

La joven acudió a un centro de Atención Primaria donde, denuncia, los sanitarios no sabían qué protocolo seguir y, de hecho, tuvieron que buscar en Internet qué hacer. Después fue trasladada al hospital, donde le retiraron los tentáculos que aún quedaban adheridos a su piel y le administraron sedantes.

La afectada, que asegura que las cicatrices que le ha dejado el incidente no desaparecerán, afirma que quería contar su caso porque "podría ser peor", ya que en el momento en que ocurrió había niños y gente buceando en la playa.

Las carabelas portuguesas son altamente tóxicas y su picadura, muy dolorosa. En los últimos años, además, se han avistado varias veces en las costas del litoral mediterráneo, donde han obligado a poner en alerta algunas playas y ya han provocado lesiones a los bañistas.

