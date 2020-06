Marta tiene 24 años y es una gran aficionada a la cosmética natural. Un accidente casero con sosa cáustica le ha destrozado los ojos y le ha hecho perder la visión. Natural de Terrassa, Barcelona, la joven vive desde hace dos años en EEUU, desde donde pide ayuda.

"Soy aficionada a hacer cosmética natural, detergentes, pasta de dientes, cremas para la piel y jabones. El pasado 11 de junio, bajé la guardia, tuve un accidente con sosa cáustica", relata Marta desde el hospital. "Me saltó en la cara, en boca, nariz y ojos", añade la joven aún con las heridas del accidente visibles.

Asegura que ha vuelto a nacer y se muestra muy agradecida por estar viva. Confía, al igual que los médicos, en recuperar parte de la visión y desea "volver a ver el mar, leer un libro, cocinar": "No me voy a rendir".

Sin embargo, y ante el sistema sanitario de EEUU, Marta necesita ayuda para afrontar los gastos médicos de su ingreso y su tratamiento. "En Estados Unidos una noche en la UCI te cuesta 4.000 dólares. Estamos esperando a que nos den algunas ayudas", explica la joven, que pide alguna donación y la máxima difusión para su vídeo.

Además, Marta lanza un mensaje de reconocimiento a la sanidad española y sostiene que no somos conscientes de lo que tenemos: "Se nos olvida el increíble sistema médico social que tenemos cuando estamos ahí y nos quejamos. Sé que se está yendo al garete y necesitamos remontarlo, pero no valoramos lo que otros países no tienen".

Sus amigos y familiares también han habilitado una página en GoFundMe, donde llevan recaudados más de 130.000 euros. "Estamos abrumados con la cantidad de mensajes de ánimo, donaciones y difusión que se ha hecho. Os lo agradecemos de todo corazón", afirman desde la página.