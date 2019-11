'El Chicle' defendió en el juicio de Diana Quer que fue una muerte accidental, un encuentro inesperado con la joven. "Me encontré con la chica de frente", afirmó José Enrique Abuín. Su intención, dijo, no era matarla: "Le eché la mano derecha al cuello. Cuando reaccioné ya vi que no se movía", aseguró.

Su coartada es que el 22 de agosto de 2016 fue hasta A Pobra do Caraminal, en A Couña, para robar gasolina. Y la que entonces era su mujer intentó encubrirle. Sin embargo, cuando fue detenida le acabó delatando. "Llevaba más de un año diciéndole si no tenía nada que ver con esa chica y decía que no, que nunca la tuvo delante", declaró.

'El Chicle' también negó las acusaciones de la Fiscalía. "¿No es cierto que la llevó viva a la nave y la violó y después la asesinó?", le preguntó la fiscal. Sin embargo, 'El Chicle' contestó que "no".

Aunque intentó desprenderse de esa agresión, fue su propio amigo el que le ha descrito como un depredador sexual. "Íbamos a institutos muchas veces y llamaba a las chicas 'guapas' y 'tías buenas'", contó.

Presentes en esa sala también estuvieron los padres de Diana, rotos al tener tan cerca al asesino de su hija. "Estoy descompuesto", declaró el padre. Incluso tuvieron que abandonar la sala.

Mientras, en el interior, los investigadores detallaron cómo dieron con Diana: "(Un perro) batió la nave hasta que llegó al pozo y marcó el cuerpo debajo de la losa", contó uno de ellos. Bajo cinco metros, los buzos fueron los primeros en ver el cuerpo. "Es la primera vez que encuentro un cuerpo así", aseguró uno de ellos, mientras que otro declaró que "antes de morir sucedió algo espantoso evidentemente".

En las próximas semanas, el jurado popular tendrá que determinar qué fue lo que pasó antes de que José Enrique Abuín tirase a Diana en un pozo de la nave de Rianxo.