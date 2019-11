Juan Carlos Quer ha asegurado ante los medios que sale "descompuesto" tras asistir a la sesión del juicio en el que los buzos han explicado los escabrosos detalles del estado del cuerpo de la joven.

Los expertos han declarado que al sacar el cuerpo de Diana Quer se desprendió su cabeza y además han aportado otras duras descripciones del estado del cadáver. Además han asegurado que el la víctima estaba en una postura "totalmente antinatural".

El cadáver estaba rígido y con las piernas extremadamente abiertas lo que determina que sufrió "algo espantoso" y un "shock" antes de morir de manera dolorosa.

"Cuesta creer que este individuo sea capaz de haber hecho lo que ha hecho", ha señalado el padre, que ha querido agradecer la "profesionalidad" de la Guardia Civil en el hallazgo del cuerpo: "Gracias a la profesionalidad de la guardia civil este individuo va a terminar donde va a terminar".

"Lamento tanto la forma en que... qué pena. No hay palabras para describirlo. No hay derecho. Este individuo es incapaz de sostener una mirada, es un cobarde desalmado con niñas indefensas", ha declarado con rabia.

Quer también ha lanzado un dardo a los políticos contrarios a la pena de prisión permanente revisable. "Defender a la mujer es venir aquí y defender que ese tipo de individuos no salgan jamás si no están reinsertados en la sociedad. Eso es defender con coherencia a la mujer, no solamente al albor de los votos", ha señalado.

"Eso sería coherencia y los españoles tenemos coherencia porque nos mueve el corazón y no los votos, ni un sillón", ha zanjado asegurando que 'El Chile' les ha "destrozado la vida durante 500 días".