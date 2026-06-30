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Incendio forestal

El incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) sube a nivel 2 y obliga al desalojo de Huertezuelas

Los detalles El Gobierno regional asegura que se ha habilitado el polideportivo de Viso del Marqués para acoger a la población que pase la noche fuera de sus casas.

El incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) sube a nivel 2 y obliga al desalojo de Huertezuelas El incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) sube a nivel 2 y obliga al desalojo de HuertezuelasX (Infocam)
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El incendio declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se ha elevado a Nivel 2 por el confinamiento de la pedanía de Huertezuelas, cuyos vecinos han sido desalojados y trasladados a Viso del Marqués. Además se han cortado dos carreteras, la CR-P 5041 y la CR-5043.

Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha en su cuenta de X, continúan trabajando en la zona 29 medios y 148 personas.

El fuego se ha detectado a las 14:36 horas por parte de un vigilante fijo.

Habilitado un polideportivo para afectados por el incendio

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) ha informado de que se ha habilitado el polideportivo de Viso del Marqués para acoger a la población que pase la noche fuera de sus casas.

El INFOCAM ha recordado, además, que permanecen cortadas al tráfico de vehículos las carreteras CR-P 5041 y CR-5043 debido a la acción de las llamas. A causa de las llamas, se ha tenido que desalojar a 60 vecinos de Calzada de Calatrava.

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