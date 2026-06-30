El incendio en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) sube a nivel 2 y obliga al desalojo de Huertezuelas

Los detalles El Gobierno regional asegura que se ha habilitado el polideportivo de Viso del Marqués para acoger a la población que pase la noche fuera de sus casas.

Un incendio en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, ha alcanzado el Nivel 2, provocando el confinamiento de la pedanía de Huertezuelas. Los vecinos han sido desalojados y trasladados a Viso del Marqués, donde se ha habilitado un polideportivo para su alojamiento. El fuego, detectado a las 14:36 horas por un vigilante, ha llevado al corte de las carreteras CR-P 5041 y CR-5043. En la zona trabajan 29 medios y 148 personas del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. En total, 60 vecinos han sido evacuados debido a la emergencia.

El incendio declarado en Calzada de Calatrava (Ciudad Real) se ha elevado a Nivel 2 por el confinamiento de la pedanía de Huertezuelas, cuyos vecinos han sido desalojados y trasladados a Viso del Marqués. Además se han cortado dos carreteras, la CR-P 5041 y la CR-5043.

Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha en su cuenta de X, continúan trabajando en la zona 29 medios y 148 personas.

El fuego se ha detectado a las 14:36 horas por parte de un vigilante fijo.

Habilitado un polideportivo para afectados por el incendio

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) ha informado de que se ha habilitado el polideportivo de Viso del Marqués para acoger a la población que pase la noche fuera de sus casas.

El INFOCAM ha recordado, además, que permanecen cortadas al tráfico de vehículos las carreteras CR-P 5041 y CR-5043 debido a la acción de las llamas. A causa de las llamas, se ha tenido que desalojar a 60 vecinos de Calzada de Calatrava.

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