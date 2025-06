La ultraderecha saca su discurso de odio en el Orgullo: del "adoctrinamiento LGTBI lleva a la pederastia" a la "corrupción de menores"

Es el discurso de la ultraderecha. Uno que se llena de odio y de mentiras conforme se acerca el Orgullo. Conforme llega el Orgullo. Un día que se ve que no les gusta. Uno en el que, en cuanto se aproxima, comienzan con su particular verborrea demonizando al colectivo y atacándolo de forma indiscriminada, llegando incluso a vincularlo con la pederastia.

Para muestra, el discurso de Carla Toscano, concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid: "La ideología de género te odia. Odia a la familia, a la virtud y al bien".

"Las personas LGTBI en España tienen más privilegios que nadie. El adoctrinamiento a los niños es corrupción de menores y lleva a la pederastia", ha llegado a decir la miembro de la ultraderecha de Vox.

Discurso que no se frenó en el pleno pero que tuvo respuesta con Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid: "Métanse en un armario ustedes, cierren la puerta por dentro y déjennos en paz".

Almeida ve "inaceptable" el discurso de Toscano

Fuera del pleno, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, tildó de "inaceptable" el discurso de Toscano, mientras que la socialista Reyes Maroto ha pedido la dimisión de la concejala de Vox y que, por tanto, "entregue su acta".

El de Toscano es el mismo discurso de odio que año tras año se repite una y otra vez. Frases como la de que "el matrimonio es la unión del hombre y la mujer" o a Juan Ignacio Gallardo diciendo "no a un trapo arcoíris que reúne la plutocracia internacional con la izquierda más sectaria".

Es de Vox, como Javier Bravo, diputado de Extremadura: "El número de teléfono 028 para informar de los derechos LGTBI. ¿Qué pasa, que tienen más derechos que yo?"

Y no, no es más que un número para atender a las víctimas de LGTBIfobia porque a nadie se le discrimina por ser heterosexual. Y no, visibilizar al colectivo no es adoctrinar, sino mostrar una realidad que existe y que se debe respetar.