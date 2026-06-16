El último paciente ingresado por hantavirus en el Hospital Gómez Ulla recibe el alta

Imagen de archivo de una vista exterior del Hospital Gómez Ulla de Madrid.

El contexto De los 14 españoles aislados, 12 permanecieron ingresados como contactos en cuarentena y dos dieron positivo por hantavirus en distintos momentos.

El último paciente ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por hantavirus ha sido dado de alta y ya está en su casa. Con esta alta, no quedan pacientes hospitalizados por este brote, según el Ministerio de Sanidad. En total, 14 españoles del crucero MV Hondius fueron ingresados el 10 de mayo tras ser evacuados en Tenerife debido a un brote de hantavirus que causó tres muertes. De ellos, 12 estuvieron en cuarentena y dos dieron positivo, siendo atendidos en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel. Los 12 contactos no infectados fueron dados de alta el 7 de junio.

El último paciente que permanecía ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla por infección por hantavirus ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio.

Con esta alta, no queda ningún paciente hospitalizado por este episodio, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad este martes.

En total, 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius (13 pasajeros y un tripulante) ingresaron en el Gómez Ulla el 10 de mayo, cuando fueron evacuados en Tenerife del buque, afectado por un brote de hantavirus que ha causado la muerte a tres personas.

De los 14 españoles aislados, 12 permanecieron ingresados como contactos en cuarentena y dos dieron positivo por hantavirus en distintos momentos, por lo que fueron atendidos en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

El pasado 7 de junio, fueron dados de alta los 12 que eran considerados contactos y no estaban infectados por hantavirus, según las pruebas PCR que se fueron practicando semanalmente.

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