La OMS ve "estable" la situación del brote de hantavirus y mantiene como "bajo" el riesgo para la población

Los detalles "El número de casos notificados a la OMS sigue siendo 13 incluidas tres muertes", ha precisado el director de la OMS en su última actualización publicada en redes sobre esta enfermedad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha calificado de "estable" la situación del brote de hantavirus que ha causado tres muertes en el crucero MV Hondius, desembarcado en Canarias. Ha reiterado que el riesgo global es "bajo", con 13 casos reportados, incluidas las tres muertes, y sin nuevas muertes en casi un mes. La OMS colabora estrechamente con los gobiernos para supervisar a pacientes aislados y personas en cuarentena. En España, se confirmó un nuevo caso entre los 14 españoles aislados, sumando dos contagiados, ambos estables y sin riesgo para la población.

Este martes, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha calificado de "estable" la situación relacionada con el brote de hantavirus que se ha cobrado la vida de tres personas que viajaban en el crucero MV Hondius, que desembarcó en Canarias. Igualmente, el líder de la OMS ha reiterado que el riesgo para la población mundial es "bajo".

"El número de casos notificados a la OMS sigue siendo 13, incluidas tres muertes", ha precisado en su última actualización publicada en redes sobre esta enfermedad por cuenta de la cual, ha resaltado, "no se han registrado nuevas muertes desde hace casi un mes".

A renglón seguido, el jefe de la organización sanitaria ha aseverado que la misma sigue colaborando "estrechamente" con "todos los gobiernos pertinentes" en aras de "supervisar" el estado de los pacientes aislados y de los pasajeros y tripulantes en cuarentena.

A mediados del pasado mes de mayo, Tedros ya recalcó que el brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo 'MV Hondius' suponía un "riesgo bajo" para la población mundial, pese a que matizó entonces que podrían registrarse nuevos casos en los días siguientes.

En España, hace apenas una semana, se confirmó un nuevo caso de hantavirus entre los 14 españoles aislados en el Gómez Ulla. Serían por ende dos las personas contagiadas. Ambas personas se encuentran estables. Las La detecciones se produjeron "dentro del dispositivo de aislamiento, por lo que no hubo riesgo para la población.

Según ha explicado El Mundo, para el primer paciente que dio positivo, un varón de 69 años, el Hospital Gómez Ulla ha usado una estrategia pionera en el mundo en la que ha combinado hasta cuatro fármacos que evitaron la intubación del paciente y le salvaron la vida. Los datos han sido publicados en la revista científica 'Clinical Microbiology and Infection'.

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