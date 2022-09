Este viernes, 30 de septiembre, es el último día para solicitar la ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas, según señaló la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero el pasado mes de julio.

El Ejecutivo decidía hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania proporcionando esta ayuda a 2,7 millones de personas. ¿Qué requisitos hacen falta para pedirla? A continuación desglosamos las principales incógnitas que surgen con el cheque de 200 euros, publicado en el BOE el pasado 26 de junio y vigente desde el 27 del mismo mes.

Requisitos ayuda 200 euros

Ciudadanos que residan en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021.

que perciban los convivientes sea El patrimonio, descontando la vivienda habitual, no debe superar los 43.196,40 euros . Cabe señalar que el cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022" y estén unidos entre sí por matrimonio o análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación o por parentesco, hasta el tercer grado, incluido los afines, con cualquiera de los anteriores, así como otras personas con las que cualquiera de los anteriores conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente".

Con todo ello, cabe señalar que quedan excluidos de esta ayuda a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado. En estos casos, el Real Decreto-ley recoge medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o de las pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros. Por otro lado, en el caso de las pensiones contributivas, el Gobierno garantiza el incremento en línea con la inflación para garantizar que no existe una merma del poder adquisitivo.

Cómo solicitar la ayuda de 200 euros

Una vez detallados los requisitos para pedir el cheque de 200 euros, queda explicar el procedimiento a seguir para pedirla:

1. Acudir a la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a través de este enlace, excepto en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, que gestionan la solicitud de la ayuda sus administraciones.

2. Completar el campo del DNI y fecha de validez o acceder mediante DNI electrónico o certificado. Si se entra con el DNI la web se pedirá como requisito para rellenar el formulario que acceda con su clave digital (Cl@ve).

3. Rellenar el formulario electrónico añadiendo la cuenta bancaria en la que se desee que se realice el abono.

Cómo saber si me han dado la ayuda de 200 euros

En el caso de que tres meses después desde la finalización del plazo de presentación de la ayuda - que termina hoy - no se haya recibido el cheque, la solicitud podrá entenderse desestimada. Es decir, si a finales de diciembre no se ha recibido el cheque, es señal de que no te han concedido la ayuda.

En este caso, se podrá interponer recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Cuándo ingresan la ayuda de 200 euros

Una vez se ha solicitado la ayuda de 200 euros, es importante comprobar que la han ingresado. En este caso, hay que tener en cuenta que la ayuda se recibirá a partir del mes de septiembre y antes del 31 de diciembre, según adelantó en su día la ministra.