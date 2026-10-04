Trocear una vivienda para hacer habitaciones a precio de piso: "No puedo dormir aquí ni habitar ni respirar"

Los detalles Son cada vez más los ejemplos de viviendas que se dividen en habitaciones casi inhabitables con el objetivo de sacar más dinero por alquilarla.

La crisis de la vivienda se manifiesta en prácticas como alquilar habitaciones diminutas a precios exorbitantes. Eva, una inquilina afectada, paga 500 euros por una pequeña habitación con problemas de humedad y un baño inutilizable, lo que le obliga a dormir en el salón. El casero no ofrece soluciones adecuadas, sugiriendo opciones como dormir en el suelo. Eva comparte el piso con tres personas, pagando cerca de 2.000 euros mensuales. Ledis, por su parte, trabaja largas jornadas para pagar 600 euros por una habitación. En España, el precio medio de una habitación es de 425 euros, mientras que un piso de un dormitorio cuesta casi 1.000 euros mensuales.

La crisis de la vivienda se puede comprobar desde distintos ángulos. Uno de ellos es que cada vez es más común ver pisos que se trocean para hacer muchas habitaciones, algunas de apenas 5 m2, y alquilarlas a precios desorbitados.

Eva es una de las inquilinas que sufre esta práctica. Paga 500 euros al mes por una habitación diminuta, una cama que parece encajada bajo el techo y un baño que ,en realidad, lleva semanas sin poder utilizar.

"Si os fijáis, tengo el moho aquí. Evidentemente yo no puedo dormir aquí ni habitar, ni respirar", confiesa a laSexta.

La fuga apareció en agosto: "Uno de los baños que es el de mi habitación está totalmente inutilizable, entonces se van sumando unas circunstancias que hacen que esto sea que también te agotas psicológicamente".

La situación le obliga a recurrir al salón para dormir en un colchón ante la falta de soluciones por parte del propietario: "La única propuesta que me ha dado como solución ha sido que duerman en una hamaca, que duerman en el suelo o que duerma con una de mis compañías de piso".

Eva comparte el piso con otras tres personas. Entre todos pagan cerca de 2.000 euros al mes. Y, según cuenta, el conflicto con el casero ha terminado ya en acciones legales.

Por su parte, Ledis tampoco puede permitirse un piso. Trabaja cuidando a una persona mayor y encadena jornadas para llegar a fin de mes: "Prácticamente sobrevivo porque con un salario mínimo pagar 600 euros de habitación pues te quedan 300-400 euros".

Y lo de Eva y Ledis no es una rareza. En España, una habitación ronda ya los 425 euros de media mientras un piso de un dormitorio se acerca a los 1.000 euros al mes.

Porque la habitación ya no es una parte de la casa. Para muchos, es todo lo que pueden permitirse.

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