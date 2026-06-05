Tres menores y seis adultos detenidos, machetes y una fiesta tecno: las claves de la reyerta entre bandas juveniles en Valladolid

Los detalles Al menos tres personas resultaron heridas de diversa consideración en la reyerta. Un hombre sufrió heridas por arma blanca en la espalda, otro en la mano derecha y un tercero con una herida incisa en el cuello.

La Policía Nacional detuvo a seis adultos y tres menores tras una violenta reyerta entre bandas juveniles en la Playa de las Moreras de Valladolid durante un festival de música tecno. La pelea, que ocurrió el 17 de mayo, involucró machetes y dejó a tres personas heridas. Los agentes, que estaban cerca del lugar, detuvieron rápidamente a dos agresores. La Brigada Provincial de Información asumió la investigación, identificando a los implicados con grupos juveniles violentos. Un menor, presunto instigador del ataque, fue detenido por homicidio en grado de tentativa y está internado en un centro de menores. La investigación sigue abierta.

Seis adultos y tres menores detenidos por la Policía Nacional. Este es el resultado de la última reyerta vivida en Valladolid. Una pelea entre bandas juveniles en la que reinó la violencia y los machetes. Todo sucedió el pasado 17 de mayo en la Playa de las Moreras de Valladolid, donde se estaba celebrando un festival de música tecno de madrugada. La Policía fue alertada con varias llamadas al 091 por una pelea en la que se estaban empleando armas blancas de gran tamaño.

En ella, al menos tres personas sufrieron heridas: un hombre con heridas por arma blanca en la espalda, otro con una herida incisa en la mano derecha y que afectaba a los tendones y un tercero con una herida incisa en el cuello, con abundante sangrado.

Este viernes, la Policía Nacional ha anunciado la detención de nueve implicados. Concretamente, de tres menores y seis adultos. Sobre los menores, fuentes policiales han confirmado que uno de ellos ya ha ingresado en un centro, pues así lo ha ordenado la Fiscalía.

Una fiesta tecno

La pelea a machetazos estalló en medio de una fiesta de música tecno que estaba controlada por un dispositivo de prevención. Es decir, los agentes pudieron intervenir con rapidez porque se encontraban solo a 50 metros del lugar. De hecho, esa misma madrugada se detuvo a dos de los principales agresores.

A su llegada, los agentes localizaron a un hombre que trataba de huir del lugar. Intentó disimular al sentarse en un muro junto a otros jóvenes. En presencia policial, arrojó al río un machete de grandes dimensiones, siendo arrestado instantes después como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de lesiones.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a un segundo joven como presunto autor de un delito de riña tumultuaria.

Grupos juveniles violentos

Después de las primeras actuaciones, la Brigada Provincial de Información asumió la investigación al constatarse que los implicados estaban relacionados con grupos juveniles violentos. La investigación ha continuado durante las últimas semanas, recabando testimonios, analizando imágenes y verificando la participación de los distintos implicados.

Como resultado de las averiguaciones, los agentes han detenido a ocho personas más, todas ellas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria, y a otra, menor de edad, como supuesta autora de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria.

Este menor es considerado el presunto instigador del ataque y portaba en el momento de los hechos un machete de grandes dimensiones. Los ocho detenidos, seis mayores y dos menores, fueron puestos en libertad tras prestar declaración, quedando a disposición judicial cuando sean requeridos.

El menor al que se atribuye la tentativa de homicidio fue detenido en la tarde del 4 de junio y esta mañana ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha decretado su internamiento en régimen cerrado en un centro de menores. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, sin descartar nuevas actuaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados.

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