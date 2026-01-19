Estos son los 111 trenes de Renfe que no circulan hoy a raíz del accidente en Adamuz (Córdoba)

¿Por qué es importante? La cancelación de estas rutas afecta a miles de personas. Renfe ha comunicado que, por ahora, se han suspendido un total de 111 rutas para este lunes.

Cerca de 40 fallecidos y más de 150 heridos ha dejado, por ahora, el accidente de tren que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba) la tarde del domingo 18 de enero. Sobre las 19:45h del domingo, un tren Iryo de Málaga a Madrid descarriló de la vía, haciendo que varios de sus vagones chocaran con otro tren que circulaba en la vía contigua y que cubría la ruta entre Madrid y Huelva. Por ahora, las causas del accidente se desconocen, aunque se descarta el fallo humano. El tren Iryo había pasado su última revisión tres días antes del siniestro y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que la vía por la que circulaba, una línea recta, estaba "completamente renovada".

Por ahora, Renfe ha confirmado que muchos trenes no pueden circular este lunes, 19 de enero, un total de 111 por ahora, aunque no se descarta que se sigan suspendiendo o que la suspensión se alargue más días. De hecho, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha avisado de que el corte de las vías y el impedimento del tránsito ferroviario se alargará "seguramente varios días", ya que la retirada de los vehículos y la recomposición de las infraestructuras "no va a ser rápida".

"El tren ha arrollado la catenaria y los sistemas de señalización", explicó en una entrevista en 'RNE', recogida por Servimedia, sobre el estado de las vías tras el accidente de tren, el domingo por la tarde, en Adamuz (Córdoba). El presidente de Renfe también informó de que se está preparando un operativo alternativo mientras dure el corte de la vía. En la siguiente tabla puedes consultar el listado de trenes que por ahora han sido suspendidos: