Hallan los cadáveres de dos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter a su paso por Manlleu

Los detalles Los fallecidos, vecinos de Manlleu, fueron a jugar a fútbol y no regresaron a casa. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación, aunque la principal hipótesis es que no sabían nadar y se ahogaron en el río.

Los equipos de emergencias han hallado este martes los cuerpos sin vida de dos gemelos de 11 años en el río Ter, a su paso por Manlleu, Barcelona. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de la policía local sobre la desaparición de los niños, que habían salido a jugar al fútbol y no regresaron a casa. Se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda, utilizando drones y la unidad subacuática. Los cuerpos fueron encontrados entre las 13.00 y 14.00 horas. Las primeras hipótesis indican un ahogamiento accidental. Los cadáveres serán trasladados para autopsia e identificación oficial.

Los equipos de emergencias han localizado este martes los cadáveres de dos gemelos de 11 años ahogados en el río Ter a su paso por Manlleu (Barcelona). Los Mossos d'Esquadra han recibido hacia la una de la madrugada el aviso por parte de la policía local de Manlleu (Barcelona) de que dos gemelos de once años, que habían salido a jugar a fútbol al atardecer, no habían regresado a su casa.

Por este motivo, los equipos de emergencia han establecido un amplio dispositivo de búsqueda por las zonas frecuentadas por los dos gemelos, hasta que hacia las 13:00 horas han encontrado un primer cadáver y hacia 14:00 horas el segundo, ambos en el lecho del río Ter.

Vista del río Ter a su paso por Manlleu, en una imagen de archivo.

A falta de que las pruebas dactilares confirmen su identidad, la descripción de los dos gemelos de 11 años -de una familia originaria de Ghana- coincide con la de los dos cadáveres hallados, que serán trasladados al instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña para practicarles la autopsia y para identificarles.

Los Mossos han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, en un caso en que las primeras hipótesis apuntan a que ambos menores se ahogaron de forma accidental. En el dispositivo de búsqueda, los Mossos d'Esquadra han utilizado drones y han activado a agentes de la unidad subacuática, ante la sospecha de que se podrían haber ahogado en el río.

Hacia las 11:30 horas, el equipo de búsqueda ha localizado en la zona ropa que coincidía con la que llevaban los gemelos y pocas horas después han localizado los dos cadáveres. Hacia las 15:30 horas, la comitiva judicial ha procedido al levantamiento de los cadáveres.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido