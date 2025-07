Torre-Pacheco encadena una tercera noche de "tranquilidad", según su alcalde: "La línea todavía es frágil"

Los detalles Tras los altercados de los últimos días en la localidad murciana, diferentes colectivos han expresado su deseo de leer un manifiesto, algo que según la Guardia Civil "es mejor no hacerlo".

El municipio murciano de Torre-Pacheco ha vivido una tercera noche de tranquilidad tras días de tensión por un llamamiento xenófobo contra la comunidad magrebí, originado por la agresión a un anciano. El alcalde Pedro Ángel Roca confirmó que la situación comienza a normalizarse, aunque la presencia de la Guardia Civil y antidisturbios sigue siendo necesaria. Roca señaló que no se convocará ninguna manifestación y que se está debatiendo la lectura de un manifiesto en Murcia. El Ayuntamiento, por su parte, ha pedido el cese de la violencia y planea instalar cámaras de vigilancia para identificar a los responsables.

El municipio murciano de Torre-Pacheco encadena otra noche marcada por la tranquilidad y sin incidentes, ha asegurado el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca.

Un llamamiento xenófobo contra la comunidad magrebí tras la agresión a un anciano, que recibió una paliza mientras paseaba, hace unos días hacía saltar todas las alarmas en Torre-Pacheco. Muchos de sus ciudadanos se ocultan en casa desde entonces, presos del miedo tras el comienzo de una "caza del migrante magrebí" que ha ocupado las portadas de todos los medios.

Desde que comenzó la violenta 'marcha' hacia el barrio de San Antonio, que ha dejado al menos cinco heridos y varios detenidos, la Guardia Civil y los antidisturbios patrullan las calles de la localidad. "Esta es la tercer noche que está totalmente tranquila. Nos da la seguridad de que esto vuelve a la normalidad", asegura el alcalde de la zona.

Asimismo, Roca sostiene que varios colectivos se han reunido para debatir sobre la situación y decidir si se lee un manifiesto y ha desmentido que haya una manifestación convocada para este domingo: "No hace falta que venga nadie".

"No se debería leer ningún manifiesto porque estamos en momentos que hay cierta normalidad pero la línea todavía es frágil. Que se lea en Murcia, pero no aquí. Cuando esto pase, ya veremos pero ahora queremos recuperar la normalidad plena. La Guardia Civil dice que es mejor no hacerlo", ha añadido.

Por su parte, tras lo ocurrido el Ayuntamiento pidió que cesara la violencia y alertó que iba a colocar cámaras de vigilancia en sus calles para encontrar a los culpables de la 'concentración'.