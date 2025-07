Qué está pasando en Torre-Pacheco y por qué este municipio de Murcia se ha convertido en escenario de cacerías de migrantes

Un pueblo cuyo nombre no era familiar para algunos hasta hace unos días ha resultado ser el tema del momento: Torre-Pacheco. Hace unos días, el 11 de julio, Domingo, de 68 años, fue víctima de una paliza grupal mientras paseaba. Aprovechando la breve descripción que Domingo hizo de lo sucedido para, simplemente, presentar la denuncia, grupos de la ultraderecha se han hecho eco de la noticia para lanzar mensajes de odio.

Al final, lo verdaderamente importante, la agresión, ha quedado en un segundo plano. Desde entonces se han sucedido cuatro días, de momento, en los que la población se ha olvidado de Domingo, que se está recuperando de las lesiones sufridas, porque la atención se ha centrado en cómo Torre-Pacheco se ha convertido en escenario de cacerías de migrantes.

1. La agresión a Domingo

Domingo, un vecino de Torre-Pacheco, salió a pasear a las cinco de la mañana cerca del cementerio municipal, como "llevaba haciendo los últimos 40 años", cuando un grupo de tres jóvenes sin mediar palabra le propinó una tremenda paliza. El propio Domingo confirma que "no pudo identificar a los agresores" y en una entrevista reconoció que vio "a varios chicos marroquíes" pero que no le dio importancia.

2. La convocatoria: 'Cacería en Murcia'

La situación denunciada por Domingo fue la que utilizó la extrema derecha para lo que llamaron, sin rodeos, 'Cacería en Murcia': usuarios anónimos empezaron a pedir a la población que dieran "busca y captura" a migrantes, sin ocultar su objetivo: "salir de caza". Se definen como "patrullas vecinales" pero animan a "todas las organizaciones antiinmigración estatales" a unirse con la intención de que no fuera una acción local sino que escalara a nivel nacional.

Uno de los mensajes más inquietantes está acompañado de la imagen de un cuchillo. Sobre él, una frase: "Esta noche vamos a jugar... estos hijos de puta no son los únicos que llevan machete". El resultado: varios días de disturbios a raíz de la llegada de ultraderechistas desde diferentes puntos. A raíz de la situación, el alcalde de Torre-Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha pedido que se detenga la violencia, que lo que quieren los pachequeros es encontrar una "solución a la delincuencia".

El ayuntamiento no tardó en anunciar que iba a colocar cámaras de vigilancia en las calles y aumentar la presencia, tanto de la Policía Local, como de la Guardia Civil, en la localidad para encontrar a los culpables y poder evitar posibles represalias.

El alcalde de Torre-Pacheco, sobre la cacería racista: "Esto es un mal sueño. Estoy deseando que pase"

La Guardia Civil se vio obligada a reforzar el dispositivo policial con otros 75 agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de patrullas de seguridad ciudadana de Torre-Pacheco y de otros municipios de la Región de Murcia.

3. Los bulos y mentiras de la ultraderecha

La agresión a Domingo es lo que los grupos de extrema derecha utilizan como 'excusa' para colocar sus mensajes xenófobos y racistas en redes. De hecho, algunos hasta difundían el supuesto vídeo de la agresión y las fotos de los supuestos agresores: lo cierto es que tanto Domingo como la Guardia Civil confirmaron que el vídeo era falso y que los agresores todavía no habían sido identificados cuando se publicaron las fotos que los inculpaban.

4. La respuesta de Vox

El ataque al pachequero, de 68 años, ha enfurecido a la ciudadanía, pero más allá de los grupos de ultraderecha, algunos partidos políticos lo han utilizado para movilizar a la población más radicalizada y que se promuevan así altercados bajo una falsa apariencia de protección.

Quien ha llevado la cuestión de Torre-Pacheco a su discurso ha sido Vox, que ha aprovechado la ocasión para recordar su política contra la "inmigración ilegal". El presidente del partido verde en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha asegurado que desde su formación no quieren "gente así" en las calles de la región ni tampoco en el resto del país. "Los vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. En España, se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror", ha señalado.

5. La reacción del Gobierno

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido claro y contundente en sus conclusiones sobre el origen de estos altercados: "Es culpa de Vox y de los discursos como los de Vox". De hecho, asegura que la Guardia Civil identificó a "más de 20 vehículos intentando entrar" en el núcleo urbano [de Torre-Pacheco] y que algunos de ellos portaban "elementos peligrosos" como palos o defensas extensibles.

6. Los altercados

Entre agresiones, bulos, convocatorias y el miedo de los pachequeros se han sucedido cuatro días de altercados en este municipio de Murcia, que cuenta con 40.000 habitantes de los cuales en torno al 30% son de origen magrebí.

Los altercados en Torre-Pacheco han dejado, hasta ahora, cinco heridos, tres de los cuales han tenido que ser trasladados a urgencias por traumatismos. Incluso varios compañeros de laSexta han sufrido una agresión por parte de dos jóvenes: "Han lanzado el micrófono al aire cayéndose y rompiéndose".

Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha confirmado a EFE que hay una decena de detenidos, siete españoles y tres marroquíes, estos últimos presuntamente involucrados en la agresión a Domingo. El tercero de los presuntos implicados en el ataque a Domingo, de 19 años, fue arrestado el lunes Rentería (Guipúzcoa) cuando intentaba tomar un tren con destino a Irún, desde donde pretendía cruzar la frontera hacia Francia.