Luto en la Ribera del Duero por la muerte de la familia de un conocido bodeguero en un brutal accidente de tráfico

Luto en la Ribera del Duero por la muerte de la familia de un conocido bodeguero: "Es una pesadilla"

El contexto Cuatro miembros de la familia murieron después de que el turismo en el que viajaban se saliese de la calzada y diese varias vueltas de campana, sin verse implicados otros vehículos.

Familiares, amigos y representantes institucionales se reunieron en el tanatorio de Las Contiendas de Valladolid para despedir a Iván Sanz, director de la bodega Dehesa de los Canónigos, su esposa Irene Garijo y dos de sus hijos, fallecidos en un accidente de tráfico. El velatorio, en estricta intimidad, contó con la presencia de decenas de personas que apoyaron a la familia mientras la hija menor sigue grave en el hospital. El funeral se celebrará el 8 de julio en Valladolid. La tragedia conmocionó a Castilla y León, especialmente a la Ribera del Duero, y generó numerosas condolencias de instituciones y políticos. El accidente ocurrió cuando el vehículo familiar se salió de la calzada, investigándose la somnolencia del conductor como posible causa.

Familiares, amigos, representantes institucionales y numerosas personas vinculadas al sector del vino han acudido al tanatorio de Las Contiendas de Valladolid para despedir a Iván Sanz, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, a su mujer, Irene Garijo, y a dos de sus hijos -14 y 17 años-, fallecidos en un accidente de tráfico.

El velatorio, desarrollado en la estricta intimidad familiar y marcada por el respeto y la emoción contenida, ha reunido a decenas de personas que han querido acompañar a la familia en un momento de profundo dolor, mientras la hija menor del matrimonio, de nueve años, continúa ingresada en estado grave en el Hospital de Burgos.

Según ha informado la bodega en un comunicado, el funeral de Iván Sanz, Irene Garijo, Irene Sanz y Luis Álvaro Sanz será el miércoles 8 de julio a las 11:00 horas en La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid.

La tragedia ha conmocionado a Castilla y León, especialmente a la Ribera del Duero, donde Iván Sanz era una figura muy conocida al frente de Dehesa de los Canónigos, una de las bodegas de referencia de la denominación de origen.

Tras conocerse el accidente, numerosas instituciones y representantes políticos trasladaron públicamente sus condolencias.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se declaró "profundamente consternado", mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, recordó la contribución de la familia al mundo del vino y expresó su deseo de recuperación para la hija superviviente.

También el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, mostró su pesar por el fallecimiento de Irene Garijo, trabajadora de la institución provincial, a la que definió, junto a su marido, como una colaboradora "de una generosidad sin límites".

El accidente se produjo hacia las 16:20 horas del domingo, cuando el turismo en el que viajaba la familia, que regresaba de Cantabria, se salió de la calzada en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal palentino de Herrera de Pisuerga, y dio varias vueltas de campana, sin verse implicados otros vehículos.

La Subdelegación del Gobierno en Palencia investiga como principal hipótesis la somnolencia del conductor, a partir del testimonio de varios testigos presenciales.

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