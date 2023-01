Falta de médicos en toda España y pérdida del poder adquisitivo de los que en algún momento han conseguido aprobar el MIR y convertirse, de manera temporal, en médicos residentes. La situación en torno a los nuevos doctores en España no es especialmente buena, pero nadie quiere dejar pasar el examen que da acceso, después de un largo periodo de estudios, a la carrera como médico en la Sanidad pública española. Los exámenes MIR (médico interno residente) se convocan de manera anual y la edición de 2023 tiene lugar a finales de enero, cuando se celebra esta "oposición" para acceder a las diferentes especialidades médicas.

¿Cuándo es el examen del MIR de 2023?

La convocatoria de plazas para este año 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de septiembre. En el documento oficial se anuncian las plazas no sólo para licenciados en Medicina, sino también para los que tengan titulación en Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

El examen del MIR de 2023 tiene lugar el sábado 21 de enero de 2023 a las 15:00 (hora peninsular española; el MIR en Canarias será a las 14:00 del mismo día). Para comenzar, todas las personas convocadas al examen serán identificadas y llamadas a su mesa, un proceso que se estima que dura en torno a una hora, para que a partir de las 16:00 (a las 15:00 en Canarias) comience oficialmente el examen. Las pruebas del MIR arrancan una vez que se abren los paquetes precintados con los cuadernos de examen, siempre en presencia de las personas que van a examinarse, tal y como señala el BOE. Una vez que se hayan abierto los paquetes, ningún aspirante podrá acceder al aula del examen MIR.

Cuántas plazas de MIR hay para 2023

Si bien la convocatoria implica la apertura de plazas para diferentes especialidades, en lo que respecta a Medicina en 2023 se han abierto un total de 8.550 plazas. De estas, 8.316 son de titularidad pública mientras que 234 pertenecen a centros privados, distribuidos por diferentes comunidades autónomas.

Del total de plazas, 599 podrán ser cubiertas por el turno de personas con discapacidad, mientras que 513 podrán ser cubiertas "por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España" —según lo previsto en el artículo 17, apartado 2 del Real Decreto 589 /2022, de 19 de julio—.

¿Cuánto dura el examen del MIR?

El examen MIR consiste en un cuaderno con un cuestionario de 200 preguntas, a las que se suman otras 10 de reserva. Cada pregunta tiene un total de cuatro opciones de respuesta, pero sólo una de ellas es correcta. Las respuestas al cuestionario tienen que responderse en la hoja de respuestas, siempre con bolígrafo de tinta negra indeleble o azul y usando únicamente los "signos/marcas permitidos". Según se recoge en la convocatoria publicada en el BOE, "cualquier marca confusa o ilegible que no corresponda a los signos permitidos será considerada como respuesta incorrecta".

En 2019, los exámenes del MIR duraban cuatro horas pero el número preguntas era menor (175 más 10 de reserva). En la última edición del MIR, en 2022, el Ministerio de Sanidad amplió en media hora la duración del examen, de manera proporcional al incremento del número de preguntas. Así pues, con 210 preguntas en total el examen del MIR de 2023 dura cuatro horas y media.

A partir de cuándo se conocen los resultados del MIR

Según se recoge en la convocatoria del MIR de 2023 publicada en el BOE, en los cinco días hábiles que siguen a la celebración del ejercicio se publicarán "las relaciones de las respuestas a los cuestionarios que las Comisiones Calificadoras hayan estimado correctas"; así pues, teniendo en cuenta que el examen es el sábado 21 de enero, los cinco días hábiles posteriores al examen del MIR engloban las jornadas entre el lunes 23 y el viernes 27 de enero, semana en la cual se publicarán no los resultados, sino las respuestas correctas al cuestionario de 210 preguntas.

A partir de su publicación hay un pequeño plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones a las respuestas, reclamaciones que pueden presentarse electrónicamente siguiendo las indicaciones que se publiquen entonces en la página web de Sanidad. Tras este periodo, las Comisiones Calificadoras tendrán que analizar "las respuestas a los ejercicios, estimarán o rechazarán dichas reclamaciones anulando las preguntas o sustituyendo las respuestas que, en su caso, consideren necesarias y determinando las preguntas de reserva que sustituyan a las anuladas, si las hubiere, al tiempo que ratificarán las que consideren respuestas correctas a cuyo tenor se evaluarán los ejercicios".

En el "mes siguiente a la celebración del ejercicio", es decir, en febrero de 2023, se publicarán en la página web de Sanidad las "relaciones provisionales de los resultados obtenidos en las pruebas" con los siguientes datos: número de expediente, nombre y apellidos, número de DNI, situación administrativa, nacionalidad, turno de personas con discapacidad, valoración particular del examen, número de preguntas acertadas, número de preguntas erróneas, número de preguntas no contestadas, puntuación final del examen, expediente académico (expresado con dos decimales) y puntuación total individual (expresada con cuatro decimales).

Las personas que no hayan superado la puntuación mínima aparecerán también en la lista de resultados con su puntuación final, pero una mención añadida con la palabra 'Eliminado'. Además, aparecerán como 'No presentadas" las personas que "no hayan rendido el ejercicio de contestaciones múltiples" pero sí estuvieran convocadas al examen. Una vez publicada esta lista, cada aspirante podrá presentar reclamaciones a la Dirección General de Ordenación Profesional en un plazo máximo de cuatro días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la relación de resultados. La lista definitiva de resultados del examen del MIR de 2023 se publicará en el mes siguiente a la publicación de la lista de resultados provisionales, es decir, previsiblemente durante el mes de marzo de 2023.

Cuándo salen las listas de admitidos del MIR

Una vez publicado el listado de resultados definitivos de los aspirantes a médico interno residente en 2023, la lista de personas seleccionadas tras el examen se hará pública, vía publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "en el mes siguiente a la aprobación de las relaciones definitivas de resultados". Así pues, en caso de seguir el calendario previsto, la lista de admitidos del MIR de 2023 se conocerá en abril de este año. En el documento del BOE se publicarán los nombres de las personas seleccionadas para que presenten su solicitud de adjudicación de plaza.

Cuando se conozca la lista de admitidos, también se dará a conocer el proceso y calendario para la adjudicación de plazas, que se hará "exclusivamente por medios electrónicos" siguiendo las preferencias de las personas que hayan alcanzado la puntuación mínima por "riguroso orden decreciente de la puntuación total individual reconocida en la relación definitiva de resultados", es decir, se tendrán en cuenta en primer lugar las preferencias de los candidatos que hayan aprobado el MIR de 2023 con mayor nota.