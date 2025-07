Ocho años de litigios: la historia judicial de Juana Rivas suma un nuevo capítulo

El hijo menor de Juana Rivas viaja ya con su padre para vivir con él en Italia después de que haya sido entregado a Francisco Arcuri. La entrega se ha producido este viernes después de que el pasado martes el hijo menor se negara a irse con su padre, quien tiene su custodia. "No me quiero ir, me va a matar", dijo el menor. Ante esto, la jueza aplazó la entrega del menor a este viernes, que se ha realizado de forma más discreta.

La lucha de Juana Rivas por sus hijos se remonta al año 2017, cuando se escondió con ellos más de un mes para evitar entregárselos a su expareja. Desde entonces, la maraña judicial solo ha ido creciendo. Llegó a ser condenada por sustracción de menores, pero el Gobierno la indultó y ahora se le investiga de nuevo por ese mismo delito.

¿Cuándo comenzó la maraña judicial?

Fue en el verano de 2017 cuando Juana tuvo que entregar a sus hijos, pero huyó de Italia y se refugió en Granada de su expareja, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar.

"Huyo de Italia porque estoy viviendo un maltrato a un nivel alto e insoportable", dijo Rivas en su momento. Él fue denunciado por malos tratos y ella por sustracción de menores. La justicia, entonces, falló a favor del padre obligándola a entregar a los niños.

Una entrega que se retrasó después de que Rivas se negara y se escondiera con los pequeños durante 37 días. Hecho por el que fue condenada a cinco años de prisión y a seis sin la patria potestad de los niños, pero finalmente fue indultada por el Gobierno.

¿Dónde han vivido los niños?

Desde 2017 Arcuri tiene la custodia de los menores y han vivido con él en Italia. En febrero de 2025, Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, quien ya tiene 18 años, hizo público un audio suyo de cuando tenía 13 en el que se le escuchaba decir "Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi".

En él, describía violencia física e insultos de su padre hacia él y su hermano pequeño. "Me ha pegado y me ha cogido a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte, y le ha dicho: 'Figlio di puttana, stronzo figlio di puttana; sei come tua madre, piccolo nano di merda' ['Hijo de puta, gilipollas hijo de puta; eres como tu madre, pequeño enano de mierda', en italiano]", detallaba.

Pero Juana no pudo reunirse con ellos hasta la Navidad de 2021, cuando el Tribunal de Cagliari permitió que Gabriel y Daniel viajaran a España para pasar las vacaciones con ella y no volvieron a Italia.

Durante ese tiempo Gabriel cumplió la mayoría de edad y eligió residir con su madre. Ahora luchan juntos para que Daniel, de 11 años, esté con ellos. En diciembre de 2024, el hijo mayor de Juana Rivas pidió ayuda para su hermano pequeño que, decía, convive con un "maltratador" y "se siente en riesgo de muerte".

"Vengo a pedir ayuda. Vengo a transmitir a todo el mundo lo que está sucediendo, lo que no debería de suceder. Vengo a darle un mensaje directo a aquellas personas que sí pueden mover hilos y sí pueden hacer algo por nosotros, y que hasta hoy no han hecho", indicó Gabriel, quien ha llegado a querellarse contra su padre pidiendo medidas cautelares.

¿Cuál es el futuro de Juana Rivas?

Juana Rivas será investigada nuevamente por sustracción de menores, el mismo delito por el que ya fue condenada. Cuando el Gobierno la indultó fue con la condición de no reincidir en un plazo de cuatro años que ahora ha incumplido.

¿Y el de Arcuri?

Ahora Arcuri tiene la custodia exclusiva de Daniel, que esta misma mañana ha vuelto Italia pese a que el próximo 18 de septiembre será juzgado precisamente por maltratar a sus dos hijos.