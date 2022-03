Los MIR han creado su propia asociación en la que canalizan sus principales reivindicaciones, entre las que se encuentran el exceso de horas extras al que se ven sometidos para llegar a fin de mes.

Así nos lo cuenta Pilar, que afirma que ha llegado a hacer 63 horas de trabajo de lunes a viernes esta semana. Es Médica Interna Residente de tercer año en un hospital de Barcelona y asegura que, de no hacer guardias ni jornadas extras, le costaría llegar a fin de mes.

"Si me doy de baja porque me rompo una pierna y solo recibo mi sueldo base, no me puedo pagar el alquiler de piso en Barcelona", lamenta. Álex Mayer, vicepresidente de la Asociación MIR de España y MIR de medicina interna, explica que han perdido un 25% de poder adquisitivo en 15 años, momento en el que tuvo lugar la última actualización de sus sueldos.

Además, denuncian que también existen diferencias entre comunidades autónomas y en función del Hospital en el que hacen su residencia. "Uno de los hospitales donde mejor se paga es el Clínic de Barcelona y hay casi 300 euros de diferencia de sueldo base con el Taulí, que estamos a escasos 20 kilómetros", afirma Pilar.

Los MIR llevan meses manifestándose por todo el país para, entre otros objetivos, unificar los sueldos y que éstos no dependan de las guardias que se ven obligados a hacer semana tras semana, un trabajo extra que, denuncian, les impide formarse con garantías.

De momento, sus quejas ya han tenido respuesta de algunos partidos políticos como el PDeCAT, que ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso para que las mejoras retributivas de los MIR se debatan en la Cámara Baja.