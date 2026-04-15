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Un tiroteo en Poblenou (Barcelona) deja un herido grave: se investiga como un ajuste de cuentas entre grupos criminales

Los detalles Además, una de las balas impactó sobre una mujer que paseaba por la zona en la que sucedieron estos hechos a primera hora de la tarde de este martes.

Lugar en el que se encontraba el hombre, herido grave, tras ser tiroteado en Poblenou (Barcelona).Lugar en el que se encontraba el hombre, herido grave, tras ser tiroteado en Poblenou (Barcelona).Quique García - EFE

Un hombre está hospitalizado en estado grave tras un tiroteo que ha tenido lugar en el barrio barcelonés de Poblenou. Los hechos ocurrían a plena luz del día durante la tarde de este martes, cuando la víctima estaba sentada en la terraza de una cafetería. Entonces, le han disparado varias veces, terminando impactando una de ellas en una transeúnte, a la que le ha provocado una herida. Ahora, los Mossos d'Esquadra barajan la hipótesis de que se trate de un ajuste de cuentas entre grupos criminales.

El tiroteo se producía a primera hora de la tarde de este martes —sobre las 15:50 horas— en el Passeig del Taulat, a la altura de la calle Selva de Mar, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, según avanzaba 'La Vanguardia' y confirma más tarde EFE a través de fuentes de los Mossos d'Esquadra. Según estas, la principal hipótesis es que se trate de un ajuste de cuentas entre grupos criminales, como el asesinato a tiros de un hombre en julio del pasado año en la calle de Consell de Cent de Barcelona en una disputa entre bandas rivales de origen balcánico.

La víctima ha recibido varios impactos de bala cuando estaba tomando una consumición en la terraza de la cafetería Kibo, un local del Poblenou especializado en 'brunchs' y cócteles muy frecuentado por turistas, además de por vecinos de la zona. Además, el hombre herido también presentaba un corte en el cuello, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

Tras ser tiroteado, el hombre ha sido atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y posteriormente trasladado al Hospital del Mar en estado grave. En este sentido, fuentes hospitalarias han informado a EFE de que el hombre se encuentra estable, aunque su pronóstico es reservado.

Agentes de la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar de los hechos y han acordonado la zona para recoger indicios, como proyectiles, mientras toman declaración a varios testigos presenciales del tiroteo, que ha ocurrido cuando la calle estaba muy transitada. Los Mossos también han establecido un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar y detener al autor o autores del ataque, que se han dado a la fuga.

Asimismo, los agentes de la Policía catalana buscan en los alrededores el arma de fuego con la que se han efectuado los disparos, por si el autor o autores se han desprendido de ella en su fuga.

Vecinos del barrio han explicado a EFE que la víctima vive en la zona y es un cliente habitual del local en el que ha sido tiroteado, y que una vecina, alertada por los gritos, le ha practicado los primeros auxilios hasta que ha llegado la ambulancia. Además de a la Policía Científica, los Mossos han desplazado también al lugar del tiroteo a efectivos de Seguridad Ciudadana. También se han desplazado efectivos de la Guardia Urbana para regular el tráfico en las calles adyacentes.

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