De tienda a 'vivienda': la apuesta de algunos propietarios para alquilar su local comercial que no cumple la normativa

Los detalles Estas casa no suelen cumplir los requisitos de contar con una superficie mínima de entre 35 y 40 metros cuadrados, no estar en sótano o bajo rasante y tener cédula de habitabilidad.

El fenómeno de convertir locales comerciales en viviendas está en aumento en diversas ciudades. Estas "viviendas" carecen de ventilación y luz natural, ya que originalmente eran espacios comerciales. A pesar de estas carencias, un bajo-vivienda se vendió por 120.000 euros. Aunque son más económicos en la compra, los inversores los adquieren para alquilarlos a precios elevados. Se denuncia que un local puede alquilarse por 1.200 euros por solo 25 metros cuadrados. Estas viviendas deberían cumplir con normas específicas, como tener una superficie mínima y cédula de habitabilidad, pero la alta demanda impulsa su transformación sin cumplir con estos requisitos.

Cada vez hay más y en más ciudades. Son viviendas que en realidad son zulos sin ventilación ni luz porque su misión inicial era ser un local comercial que ha terminado convirtiéndose en una 'solución' de la vivienda por la que optan algunos.

A falta de ventanas, muchos propietarios optan por colocar vinilos de paisajes y ya tu te imaginas que estás en la playa o un lugar paradisiaco. Pese a no contar con ningún punto de luz natural, un bajo-vivienda se vendió por 120.000 euros.

Son algo más económicos en la venta, pero estas 'soluciones' suelen ser comprados por inversores para poner en alquiler y ahí su precio se dispara. "Lo que no puede ser es que un local esté ahora mismo en 1.200 euros por 25 metros cuadrados", denuncia una mujer. Estos espacios deberían cumplir una serie de normas: una superficie mínima de entre 35 y 40 metros cuadrados, no estar en sótano o bajo rasante y tener cédula de habitabilidad.

"Hay inversores que se dedican a comprar locales, los reforman, pero nunca tendrá cédula y lo acaban igualmente vendiendo o alquilando porque hay una demanda muy alta", señala un experto.

Esta práctica que comenzó en las grandes ciudades está llegando a núcleos más pequeños. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid recibe unas 20 solicitudes al mes para convertir locales en vivienda.

La realidad es que puede salir un 20-30% más barato que comprar un piso, pero esto no son viviendas, son soluciones baratas que pueden terminar saliéndonos muy caras.

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