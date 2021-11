"Si no tenéis huevos a sacarlo ya lo saco yo. ¡Ya lo saco yo!". Son las palabras de terror e ira del marido de la mujer herida con arma blanca en un bar de Barakaldo tras enterarse de lo sucedido. Este martes, pasadas las 10:30 horas, un hombre de 53 años se atrincheraba durante varias horas en el baño del establecimiento tras atacar con una barra de hierro que tenía incrustado un objeto punzante y contundente a la dueña del local, causándole graves heridas, y a un cliente del mismo.

La pareja de la víctima llegó al lugar de los hechos cuando el agresor aún se encontraba encerrado en el Bar Parada, ubicado en la calle Letxezar. Salió disparado de su vehículo y con intención de entrar directamente en el establecimiento. "Me c*** en su p*** madre. Me c*** en Dios", alcanzaba a decir justo antes de que dos agentes y varias personas le bloquearan el paso con dureza ante la determinación del hombre.

Las palabras de tranquilidad no ayudaron a calmar al marido de la mujer herida, que seguía forcejeando con todo un grupo para poder acceder al establecimiento, lleno de rabia. "Lo saco yo... Lo mato, ¿eh?", profirió, para añadir poco después: "Si no tenéis huevos a sacarlo ya lo saco yo. ¡Ya lo saco yo!". Finalmente, sobre las 14:30 horas se consiguió neutralizar al agresor que, hasta ese momento, permanecía en el interior del baño oponiéndose a la detención.

Tras el ataque a la dueña del bar, el cliente que se encontraba también en el interior intentó defenderla y recibió un botellazo en la cabeza. Sin embargo, sí consiguió encerrar en el baño al hombre, poniendo una máquina tragaperras junto a la puerta para que no pudiera salir. Poco después, patrullas de la Ertzaintza de protección ciudadana y patrullas de respuesta inmediata, así como los servicios de emergencias, acudieron hasta el lugar para trabajar rápidamente sobre el terreno.

Los vecinos, muchos de ellos completamente asustados y en aquellas horas con miedo porque pensaban que dentro del local había más agresores, no pudieron acceder a sus viviendas cercanas al bar al ser acordonada la zona. En el interior del mismo, un equipo de negociadores de la Policía Autonómica intentaba tratar con el autor de los hechos para que accediera a salir. Finalmente lo consiguieron, siendo este trasladado en ambulancia hasta el hospital en calidad de detenido.

De momento, la Ertzaintza sigue sin detallar el motivo de la agresión, si bien sí se sabe que ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos aportando la declaración de las víctimas, posibles testigos y pruebas recogidas en el lugar. La víctima de la agresión se encuentra a la espera de ser operada y el otro herido ya ha recibido el alta hospitalaria y ha podido marcharse a casa.