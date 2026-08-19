La temperatura del Mar Mediterráneo bate récords este verano y no desciende de los 30 grados

Los detalles En las últimas 24 horas, las temperaturas no han bajado en todo el día de los 30 grados, algo que nunca había ocurrido. Esto hace que por las noches las brisas marinas no refresquen y que tengamos temperaturas mínimas muy elevadas en el Mediterráneo español.

Las temperaturas del Mar Mediterráneo están alcanzando niveles récord, calentándose más rápido que el promedio global. Este fenómeno afecta a todos los mares cercanos, pero es especialmente notable en el Mediterráneo debido a su naturaleza cerrada y la falta de corrientes oceánicas. Recientemente, se registraron temperaturas sin precedentes, como 33 grados en la boya de la isla Dragonera. Jorge Olcina, de la Universidad de Alicante, advirtió de los efectos del calor extremo, como el aviso rojo en Valencia y Alicante, donde se esperan temperaturas de hasta 44 grados. La Aemet señala que el Mediterráneo está más de 4 °C por encima de lo normal, causando noches cálidas y bochornosas.

Las temperaturas del Mar Mediterráneo están batiendo récords y es más, hoy se ha conocido un estudio que habla de que sus aguas se calientan mucho más rápido que todo el planeta. Todos los mares de nuestro entorno están bastante cálidos, por encima de lo normal para la época. A esto se añade que el Mediterráneo es un mar cerrado y no tiene esas corrientes oceánicas que mueven todo ese agua.

Hace unos días conocimos el récord de 33 grados en la boya de isla Dragonera y, en las últimas 24 horas, las temperaturas no han bajado en todo el día de los 30 grados, algo que nunca había ocurrido. Esto hace que por las noches las brisas marinas no refresquen y que sean muy agobiantes alcanzando temperaturas mínimas muy elevadas en la costa del Mediterráneo español.

El responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), el catedrático Jorge Olcina, se ha referido al aviso rojo decretado para este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Valencia y norte de Alicante con temperaturas de hasta 44 grados. Olcina ha explicado que "estos episodios siguen sobrecalentando el agua del mar, que ya está a punto de alcanzar los 30 grados de forma continuada en el Golfo de Valencia".

Según el climatólogo, el alza de temperaturas anunciado por Aemet será "el último coletazo muy cálido en los próximos diez días en la Comunitat Valenciana", ya que a partir del jueves habrá una descompresión y los modelos apuntan que el calor pasará a ser ya el habitual para esta época del año.

Temperaturas de récord en el mar

El pasado 6 de agosto, las aguas superficiales del Mediterráneo español se calentaron por encima de los 33 grados por primera vez desde que hay datos en un contexto de temperaturas inusualmente elevadas no solamente en esa cuenca marina, sino también en el Cantábrico.

Según las mediciones realizadas por Puertos del Estado, la boya de la isla Dragonera (al oeste de Mallorca) marcó 33,02 grados a las 16:00 horas del miércoles, lo que supone no solo la temperatura más alta jamás registrada en ese lugar (cuya toma de datos comenzó en 2006), sino en cualquier punto del Mediterráneo español.

Además, la boya de Dragonera ya marcó este año otros récords mensuales con 26,20 grados en mayo y 31,42 en julio. Igualmente, la boya exterior de Tarragona registró este miércoles la temperatura más alta nunca medida en ese lugar con 30,02 grados.

La toma de datos de ese dispositivo comenzó en 1992. En el registro histórico de Puertos del Estado figura una tercera boya mediterránea con más de 30 grados, la de Mahón (Menorca), que contabilizó 31,31 grados el 10 de agosto de 2022.

"La temperatura del agua de nuestros mares está más de 3°C por encima de lo normal para estas fechas en el Cantábrico y más de 4°C en el Mediterráneo occidental", según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las redes sociales. Meteorología subraya que "esto provoca noches muy cálidas en la costa y un aumento de la sensación de bochorno por la elevada humedad".

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