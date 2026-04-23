Suspenden el juicio y ordenan búsqueda internacional a uno de los conductores que provocó la muerte de un médico tras una carrera en la M-30

El contexto La causa se sigue por unos hechos ocurridos el 25 de julio de 2021 cuando, un pique -en el que se pudieron llegar a superar los 170 kilómetros por hora- en el túnel de la M-30 de Madrid entre los dos acusados provocó que este chocara con un tercer vehículo causando el fallecimiento de su conductor.

La magistrada Rosa Quintana ha disuelto el jurado y suspendido el juicio contra dos acusados de un accidente en la M-30 de Madrid, tras la incomparecencia de uno de ellos, Francisco M.S., quien está en busca y captura desde el 15 de octubre. Se sospecha que podría haber salido de España, por lo que se emitirá una orden de detención internacional. El accidente, ocurrido en julio de 2021, involucró un pique a alta velocidad entre dos vehículos, resultando en la muerte de un médico de 35 años. La fiscalía solicita 15 años de prisión para ambos acusados. La viuda del fallecido, embarazada en el momento del accidente, asistió emocionada a la vista. La magistrada lamentó la suspensión del juicio, destacando su trascendencia social y confiando en que Francisco M.S. será localizado para continuar el proceso.

La magistrada de la Audiencia de Madrid Rosa Quintana ha acordado este jueves la disolución del jurado y la suspensión del juicio a dos acusados de un pique en el túnel de la M-30 de Madrid que causó un accidente en el que murió un tercer conductor al no comparecer uno de ellos, en busca y captura desde el pasado día 15.

Así lo ha comunicado la presidenta del tribunal en la vista en la que además ha adelantado que dictará una nueva orden de detención, esta vez internacional, ya que existen "sospechas" de que el fugado, Francisco M.S., "puede haber abandonado el territorio español".

La causa se sigue por unos hechos ocurridos el 25 de julio de 2021 cuando, según el fiscal, un pique -en el que se pudieron llegar a superar los 170 kilómetros por hora- en el túnel de la M-30 de Madrid entre Francisco M.S., que conducía un BMW acompañado de su novia, y Rafael M.F., que iba al volante de un Fiat, provocó que este chocara con un tercer vehículo causando el fallecimiento de su conductor. La víctima mortal, un médico de 35 años, dejó una viuda que en el momento del siniestro estaba embarazada y además tenían ya un hijo de 11 meses.

El fiscal pide en sus conclusiones provisionales 15 años de prisión para cada acusado. A Rafael M.F. por supuesto delito de conducción bajo la influencia de drogas en concurso con conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, homicidio, lesiones a un cuarto conductor que resultó herido y contra la seguridad vial al ir al volante sin permiso por perdida de puntos. Francisco M.S. está acusado por conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones.

La magistrada Rosa Quintana ha comenzado la vista de este jueves preguntando a la abogada de Francisco M.S. si sabía algo de su representado a lo que la letrada se ha limitado a decir que no había acudido a la Audiencia Provincial ni le había llamado. Ante esta situación la presidenta del tribunal ha indicado que "un mínimo de prudencia aconseja la disolución del jurado" lo que ha lamentado porque ha dicho que el juicio "iba de maravilla" tras practicarse todas las pruebas testificales y periciales y quedar solo las declaraciones de los acusados pero "la intervención de Francisco lo ha frustrado".

Y ha apostillado: "Él sabrá las consecuencias que tiene y no creo que le beneficie". La magistrada ha explicado que el juicio no puede continuar solo con la presencia de Rafael M.F., como han pedido el fiscal y los abogados de las acusaciones ejercidas por la viuda y los padres del fallecido, porque "en un asunto en el que está tan relacionado lo que hace uno y otro acusados someter al jurado a un objeto de veredicto" con esta nueva situación "sería diabólico".

En todo caso ha indicado que la decisión de disolver este jurado y suspender el juicio puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en su caso tendría la última palabra. Rosa Quintaba ha lamentado la suspensión de un juicio que tiene "una gran trascendencia social al tratar de hechos con una gran repercusión ya que la inmensa mayoría manejamos vehículos, tenemos familiares y confiamos en que los demás cumplan las medidas de seguridad al conducir".

Respecto a que la opinión pública pueda no entender que no se acordara en su día la prisión provisional para los acusados ha recordado que los hechos se remontan a 2021 y ambos se han presentado a todas las comparecencias judiciales a las que han sido reclamados por lo que no se estimó que procediera acordar una medida tan grave como la privación preventiva de libertad.

"Lo siento muchísimo, llevamos muchos años en el ejercicio de esta profesión y nunca se nos había planteado un supuesto como este", ha comentado la magistrada, que ha mostrado su convencimiento de que Francisco M.S. terminará siendo localizado y ambos acusados serán finalmente juzgados.

La viuda de Juan A., el médico que falleció en el siniestro, ha escuchado emocionada las palabras de la magistrada sentada entre el público que ha asistido a la vista y los miembros del jurado han pedido al final de la sesión hablar con ella antes de despedirse.