Las continuas lluvias provocan que muchas zonas no puedan absorber más agua: en Grazalema ya brota del suelo

La Sierra de Grazalema ha acumulado 1.300 litros de agua en el último mes, convirtiéndose en el lugar más lluvioso, y el suelo ha comenzado a expulsar agua debido a la saturación. La situación podría empeorar con la llegada de la borrasca 'Leonardo', que traerá más lluvias y alertas por viento, según Carlos Javier García, alcalde de Grazalema. En Andalucía y Gibraltar, el temporal ha provocado fuertes vientos y lluvias, causando el crecimiento de los ríos. Sierra Nevada está cubierta de nieve, superando el doble de la media anual, complicando la circulación. En Ourense, la nieve ha dejado carreteras impracticables. La nueva borrasca ha activado alertas en varias zonas del país.

El temporal no está dando tregua en Andalucía ni en Gibraltar, con fortísimas rachas de viento acompañadas de grandes trombas de agua. De norte a sur, casi cualquier río se puede ver muy crecido.

La nieve también está dejando imágenes para el recuerdo. Sierra Nevada está enterrada bajo metros de nieve, provocando que sea incluso difícil ver los coches.

Tanto es así que están a punto de marcar el doble de la media de nieve de los últimos años. Una situación que provoca que ponerle las cadenas al coche se complique todavía más.

En Ourense también está nevado con muchísima intensidad. En la A-52 hay que circular con mucha precaución y varias carreteras secundarias están impracticables.

Situaciones complicadas en distintos puntos del país que podrían complicarse todavía más en las próximas horas con una nueva borrasca que ha activado la alerta en diferentes zonas y que traerá precipitaciones intensas.

