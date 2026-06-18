El Supremo confirma el desahucio de las exmonjas de Belorado: tienen que abandonar el monasterio

Los detalles El Tribunal Supremo le da la razón a la Audiencia Provincial de Burgos, que ya había rechazado la apelación de las monjas cismáticas. En su momento, consideró que la sentencia del Juzgado de Briviesca era adecuada. Es decir, que las monjas debían dejar la propiedad.

El Tribunal Supremo ha decidido que las exmonjas de Belorado deben abandonar el Monasterio de Santa María de Bretonera en Burgos, tras no admitir su recurso. Esta decisión respalda la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Burgos, que ya había rechazado la apelación de las religiosas cismáticas. La Sala de lo Civil del Supremo argumenta que no existe una justificación sólida de interés casacional y que las demandadas actuaron a título personal, sin representación del monasterio. El tribunal también destaca que la exabadesa Laura García de Viedma carece de legitimidad para representar jurídicamente al cenobio, competencia exclusiva del arzobispo de Burgos.

Las ya famosas y polémicas exmonjas de Belorado serán desahuciadas. Tienen que abandonar el Monasterio de Santa María de Bretonera, en Burgos. Así lo ha decidido este jueves el Tribunal Supremo, tras no haber admitido el recurso presentado por las religiosas.

Con ello, el Supremo le da la razón a la Audiencia Provincial de Burgos, tribunal que ya había rechazado la apelación de las monjas cismáticas. En su momento, consideró que la sentencia del Juzgado de Briviesca era adecuada. Es decir, que las monjas debían dejar la propiedad.

Según ha comunicado la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, una providencia de la Sala de lo Civil ha acordado inadmitir el recurso de casación formulado por las religiosas cismáticas al entender que "no existe una justificación sólida de interés casacional" que respalde su reclamación.

Con esta decisión, el Alto Tribunal mantiene en todos sus términos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos y, de acuerdo con las mismas fuentes, "cierra cualquier posibilidad de recurso posterior".

La resolución del Supremo se fundamenta en el argumento central relativo a la "falta de legitimidad de las recurrentes" para actuar en nombre de la comunidad religiosa titular del monasterio. El TS precisa que el derecho a la libertad religiosa invocado por las demandadas fue ejercido "a título personal y no en representación del monasterio".

Los jueces destacan que la exabadesa, Laura García de Viedma, no dispone de facultades para ostentar la representación jurídica del cenobio, una competencia que corresponde de forma exclusiva al arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, en su condición de Comisario Pontificio.

En su resolución, la Sala de lo Civil repasa el marco normativo aplicable a estas instituciones, recordando que los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 confieren rango estatutario a la normativa canónica.

Las mismas fuentes señalan que "el Estado español reconoce la personalidad jurídica y la capacidad de obrar de las órdenes y congregaciones religiosas, un estatus que, según el tribunal, no puede ser alterado por los intentos de las demandadas de inscribir una nueva asociación, algo que ya fue denegado por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en junio de 2025".

Este pronunciamiento del Supremo "viene a confirmar lo dictaminado hace meses", subrayan. Recuerdan que el procedimiento se inició con la Sentencia 80/2025 del Tribunal de Instancia de Briviesca, que acordó el desahucio de la finca y avisó de que, si no se producía un abandono voluntario del inmueble, se llevaría a cabo el lanzamiento de las ocupantes.

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