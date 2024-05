Este lunes, la comunidad de las Monjas Clarisas de Burgos anunció su renuncia a la tutela eclesiástica para pasar bajo el liderazgo de Pablo de Rojas Sánchez-Franco en una decisión que ha generado mucha controversia y que ha llevado a las monjas de Belorado a emitir un comunicado asegurando que no están "encerradas" ni "han abandonado la Iglesia".

Una situación sobre la que ha arrojado más luz Julio, padre de una de las monjas de Belorado, en Al Rojo Vivo: "No está retenida en absoluto, mi hija es una mujer alegre y todos sus amigos han pasado por aquí y dicen que sigue en estado puro y sigue siendo ella".

Respecto a su polémica decisión de abandonar la línea de la Iglesia y unirse a la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, Julio ha asegurado que es una decisión de la comunidad que hay que "respetar": "Eso es una decisión de la comunidad, de toda la comunidad, de la que yo no puedo valorar en su justa medida. Estoy leyéndome el manifiesto y no tengo una opinión. Es una opinión de la comunidad y la tengo que respetar. A Pablo de Rojas le acabo de conocer esta tarde. No le conocía y hemos revivido cosas antiguas de la misa antigua en latín..."

"Hay un interés inmobiliario, pero no es el principal. Eso es lo que todo el mundo podemos entender desde fuera, pero el tema verdadero es la nueva fe, nueva forma de vivir la fe. El tema inmobiliario son esos palos que se han ido poniendo en las ruedas de las hermanas", ha concluido sobre los motivos de la renuncia a la tutela eclesiástica.