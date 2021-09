Una extraña avalancha de amenazas y súplicas han abordado la cuenta de Mercadona en Twitter. Este fenómeno se ha producido cuando los clientes se han enterado de la retirada de sus protectores de oído. Las pequeñas espumas rosas eran el mejor aliado de los tuiteros que, nada más percibir su descatalogación, han protestado en las redes.

Los comentarios empezaron de forma gradual según se iba agotando el producto en los supermercados. Este verano las peticiones y quejas se hicieron más intensas al descubrir los usuarios que la cadena de supermercados había retirado los tapones de oídos Doctor San. Se trata de un producto de uso cotidiano que, por 1,65 euros, permite a muchos usuarios leer, trabajar, estudiar e incluso dormir sin ruido.

Estas personas no se han quedado calladas: se han armado con teclado y ratón y han usado las redes sociales para manifestar su necesidad de que Mercadona vuelva a poner el producto en los supermercados.

Hola @Mercadona ¿cuando volveréis a comercializar los tapones del Doctor San? Los que tenéis ahora no dan la talla. #doctorsan pic.twitter.com/XIOf7tENHw — Francisco Concepción 🌵 (@FranCoescribe) August 20, 2021

@mercadona me podéis confirmar si habéis retirado estos tapones para el ruido? En mi Mercadona no me saben decir si lo han retirado. Ya he ido dos veces y solo hay tapones agua. Gracias https://t.co/HfzUWeyoL0 — Mar Azul (@coranmariadelro) September 7, 2021

Han retirado los tapones de @Mercadona que uso para dormir y necesito que TODXS hagamos presión para que vuelvan. Sin ellos no puedo dormir!!! pic.twitter.com/7MoEomYnG3 — 🍂 Pelloque 🍁 (@Pelloque) September 12, 2021

@Mercadona Buenos días, habeis retirado los tapones antiruidos rosas que vendiais? Son muy buenos por favor decidme que los vais a reponer..... pic.twitter.com/tXvrQSSM3M — comando G (@rincondepensar) September 11, 2021

Muchas gracias por haber investigado. A ver si los encuentro. Los tapones del mercadona eran los mejores que he probado! @YvetteLopezRoma por si se pueden encontrar en alguna farmacia en Murcia. — Vilow (@VannyRo) September 8, 2021

Mercadona contesta a las demandas

La respuesta de la cadena de supermercados de Juan Roig no se ha hecho esperar. Desde su cuenta en la misma red social, han contestado de manera cordial a los comentarios de los usuarios. En la última información que aportan al respecto es este tuit del pasado 8 de septiembre, aseguran que están trabajando en tener unos nuevos próximamente, pero aun no tienen fecha de incorporación.

Tras la respuesta de Mercadona, la demanda del producto continúa. Podemos leer algunos mensajes de sus clientes más fieles, que suplican su vuelta y hacen declaraciones como: "nos arruináis la vida", "sin tapones no puedo dormir desde hace años, he probado cientos de marcas y ninguno me ha servido como esos".