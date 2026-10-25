Un sujetador por un euro solidario: la iniciativa de una lencería gallega para ayudar a mujeres con cáncer de mama

El contexto Isabel y María son dos de las mujeres que se han acercado al establecimiento para participar en esta campaña. Una iniciativa que busca dar una segunda vida a estas prendas y, al mismo tiempo, recaudar fondos para la Asociación de las Libélulas de Pontevedra.

Una lencería en Meis, Pontevedra, ha lanzado una iniciativa solidaria para ayudar a mujeres con cáncer de mama. Cada sujetador donado por las clientas se convierte en un euro para la Asociación de las Libélulas de Pontevedra, un grupo que encuentra en el deporte y el apoyo mutuo formas de enfrentar la enfermedad. Isabel y María, dos participantes, comparten sus experiencias personales con el cáncer y cómo el deporte las ha ayudado. Además, la tienda ofrece sujetadores adaptados para mujeres que han pasado por tratamientos, abordando la dificultad de encontrar ropa interior adecuada. Esta campaña transforma un simple gesto en apoyo tangible para quienes lo necesitan.

Un sujetador que ya no se utiliza puede convertirse en una ayuda para las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Es la iniciativa solidaria que ha puesto en marcha una lencería de Meis, en Pontevedra, donde cada prenda que entregan sus clientas se transforma en un euro destinado a la Asociación de las Libélulas de Pontevedra, un grupo de mujeres que encuentran en el deporte y el apoyo mutuo una forma de afrontar la enfermedad.

Isabel y María son dos de las mujeres que se han acercado al establecimiento para participar en esta campaña, que llena de sujetadores usados un tendal rosa instalado en el exterior de la tienda. Una iniciativa que busca dar una segunda vida a estas prendas y, al mismo tiempo, recaudar fondos para quienes atraviesan un cáncer de mama. "Por cada sujetador que nos traigáis, donaremos un euro a la Asociación de las Libélulas de Pontevedra", explica Fanny Martínez, de Sensualtissé Meis.

Detrás de cada sujetador hay también una historia personal. María enfermó de cáncer de mama a los 39 años, poco después de casarse, y recuerda el duro golpe emocional que supuso recibir el diagnóstico. "Hacía poco que me había casado. Es como si estuviera muerta en vida", relata. La enfermedad la llevó a caer en una depresión, pero encontró en el deporte una forma de recuperar poco a poco su bienestar.

Isabel, por su parte, recibió el diagnóstico a los 53 años. En su caso, practicar Dragon Boat, una modalidad de remo en equipo en embarcaciones de dragón, ha sido una ayuda fundamental para afrontar la enfermedad. "Estuve totalmente hundida en un principio y el Dragon me ayudó a mejorar, sobre todo en el estado psicológico", cuenta. Ambas forman parte de las Libélulas de Pontevedra, un grupo de mujeres que practican este deporte y comparten experiencias para superar las dificultades asociadas al cáncer de mama.

A las secuelas físicas y emocionales de la enfermedad se suma una dificultad cotidiana que a menudo pasa desapercibida: encontrar ropa interior adaptada a los cambios que experimenta el cuerpo. Para muchas mujeres, el sujetador se convierte en un recordatorio de lo que han perdido y en una prenda difícil de encontrar cuando necesitan una solución específica tras el tratamiento: "Se quedan con una diferencia totalmente que no saben ni qué ponerse ni cómo ponerse", explica Mónica Lijó, de Sensualtissé Meis.

"Si no fuera de esta tienda aún no la había encontrado porque a mí se me nota que tengo uno más grande que el otro", cuenta María. Por eso, esta lencería también ofrece sujetadores adaptados, con pequeños bolsillos para colocar prótesis y diseños que pueden abrirse por la zona del hombro para facilitar su uso. Soluciones pensadas para responder a las necesidades concretas de estas mujeres y ayudarlas a sentirse más cómodas en su día a día.

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