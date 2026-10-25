'El juicio a Carlos Mazón que nunca verás': la obra de teatro que sienta al expresident en el banquillo por la gestión de la DANA

Los detalles Una representación que utiliza el teatro como herramienta para cuestionar los mecanismos del poder y revisar uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

La obra teatral 'El juicio a Carlos Mazón que nunca verás' lleva al expresident de la Generalitat Valenciana al escenario para debatir su gestión de la DANA. Esta sátira política utiliza el teatro para cuestionar el poder y revisar un episodio trágico en la historia de la Comunitat Valenciana. Basada en declaraciones reales de Mazón, la obra expone detalles de la tragedia y su controvertida gestión. La representación, cargada de emoción y crítica, busca generar un debate sobre la responsabilidad política y la rendición de cuentas, ofreciendo un veredicto final que la realidad judicial aún no ha alcanzado.

El juicio a Carlos Mazón que todavía no se ha celebrado en los tribunales sí tiene lugar sobre un escenario. La obra teatral 'El juicio a Carlos Mazón que nunca verás' ha estrenado su representación con una propuesta que pone al expresident de la Generalitat Valenciana en el banquillo para someter a debate su gestión de la DANA.

Una representación que utiliza el teatro como herramienta para cuestionar los mecanismos del poder y revisar uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. Una sátira política que reconstruye los hechos y las declaraciones de Mazón para plantear preguntas sobre las responsabilidades de aquella tragedia.

"Principalmente son sus propias palabras, son sus propias declaraciones", explica el actor que interpreta al expresident, en referencia al material utilizado para dar vida al personaje. Unas declaraciones y versiones que, como recuerdan quienes han asistido a la representación, siguen muy presentes en la memoria colectiva. La directora defiende que se trata de un texto "muy bien documentado", elaborado a partir de los datos de la DANA. La obra no se limita a recrear la figura política de Mazón, sino que expone los detalles de una tragedia cuya gestión continúa generando controversia y reivindica la necesidad de examinar lo ocurrido.

La reacción de los espectadores tras el estreno refleja la carga emocional de una representación que mezcla sátira, memoria y crítica política. "Me ha encantado, muy necesaria", señala una de las personas que han asistido a la función. Otra considera que es importante que "la viera más gente". La dureza de lo que se cuenta también marca la experiencia de quienes se sientan frente al escenario. "Muy emocionante, muy dura, estoy como un flan", reconoce otra espectadora.

Más allá de la representación teatral, la propuesta plantea un debate sobre la responsabilidad política y la rendición de cuentas. Una reivindicación que convierte el escenario en un espacio para revisar los acontecimientos y cuestionar las decisiones tomadas durante una tragedia que dejó una profunda huella. La obra conduce al público hasta una resolución que no se ha producido en la realidad judicial: un veredicto final sobre el Mazón que presenta la representación. "La obra termina con el veredicto final", adelanta la directora.

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